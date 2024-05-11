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《其他電》尖點Q1 EPS為0.15元 Q2營運估季增兩位數

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【時報記者張漢綺台北報導】尖點科技(8021)第1季歸屬於母公司業主淨利為2100萬元，年增36.4%，單季每股盈餘為0.15元，展望第2季，尖點表示，客戶需求回溫中，營運預期將較第1季出現兩位數成長。

尖點10日舉行法說會，公布第1季財報，尖點第1季合併營收為7.36億元，較上季減少5.9%，較去年同期增加19.4%，營業毛利為1.67億元，較上季減少12%，較去年同期增加27.4%，營業淨利為1400萬元，較上季減少68.6%，較去年同期增加252.1%，淨利歸屬於母公司業主為2100萬元，較上季減少42.3%，較去年同期增加36.4%，每股盈餘為0.15元。

在銷售組合方面，第一季PCB鑽針佔合併營收63%；鑽孔服務則佔37%。

尖點表示，第1季因部份客戶急單貢獻，營收較原先預期為佳，毛利部份則受工作天數及部份鑽孔廠區稼動率仍低之影響，整體毛利率較上季減少1.6個百分點，但較去年同期增加1.4個百分點，營業利益部分因昆山子公司出售房產支付土地增值稅約1000萬元，故季減69%，但年增252%。

尖點自結4月合併營收為2.8億元，較上月增加4%，較去年同期增加47%，累計前4月合併營收為10.16億元，較去年同期增加26%。

展望第2季，尖點表示，客戶需求回溫中，營運預期將較第1季出現兩位數成長；同時第1季影響獲利之負面因素將可趨緩下，預期獲利增長幅度可優於第1季，但實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。

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