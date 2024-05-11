美最快下周對陸製電動車關稅升至100％ 還要對醫療器械下手

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據觀察者網報導，5月10日，彭博、美聯社和《華爾街日報》等美媒相繼援引消息稱，拜登政府最快下周宣佈對華加徵關稅，涉及電動汽車、電池和太陽能等關鍵領域，其中對中國電動汽車徵收的關稅將升至100％。路透社隨後獨家爆料稱，拜登政府的加稅領域還包括醫療器械。

兩名知情人士告訴路透社，拜登政府下周公佈新的關稅政策時，預計將對注射器和個人防護裝備等中國製造的醫療器械徵收新的關稅，但關稅的規模和範圍尚不清楚。消息人士稱，這一舉措是拜登政府保護美國免受醫療器械供應短缺的更廣泛戰略的一部分。

路透報導，新冠疫情暴露出美國缺乏從防護服、口罩到呼吸機等關鍵醫療設備的生產，當時美國轉向中國尋求幫助，以填補這一空白。據美國官方數據，美國從中國進口的注射器在2021年達到3.48億美元的峰值，2023年已下降到1.67億美元左右。

10日早些時候，彭博援引知情人士的話稱，拜登政府準備最早於下周公佈一項針對中國關鍵戰略行業的關稅措施，將對包括電動汽車、電池和太陽能設備等行業徵收新的、有針對性的關稅。其中2名知情人士說，美政府預計將於下週二（15日）發佈公告。除對一些關鍵行業徵收新關稅外，公告也將在很大程度上維持現有對華關稅徵稅。具體細節尚不清楚，白宮拒絕置評。

《華爾街日報》和美聯社則援引消息報導稱，拜登政府把重點放在了「具有戰略競爭和國家安全領域」的行業上。根據拜登的新計劃，對中國電動汽車徵收的關稅將增至目前關稅的4倍，即從25％升到100％。此前有多名兩黨國會議員施壓白宮，直接禁止進口中國電動汽車。

知情人士表示，上述一系列舉措是對特朗普執政期間對華關稅政策進行評估審查的結果。

川普執政期間以「國家安全」之名，於2018年和2019年援引「301條款」（美國《1974年貿易法》第301條的俗稱）對中國進口商品加徵關稅。中國外交部指責，美方此舉行單邊主義、保護主義之實。

現任美國總統拜登上台後，儘管多次聲稱「考慮削減對華關稅」，但遲遲沒有採取實質行動，依舊堅持川普時期的大部分關稅。美國貿易代表辦公室（USTR）2022年開始評估對華關稅，但沒有提及結束評估的具體時間。隨著11月美國大選臨近以及中國電動汽車、太陽能等產品暢銷全球，拜登政府開始打起了上調關稅的主意，自去年年末起便動作頻頻。

今年2月，拜登發表聲明，宣佈將採取「前所未有的行動」阻止包括電動汽車在內的中國網聯汽車和卡車進入美國市場。有汽車行業官員隨後透露，拜登政府正考慮提高對中國電動汽車的關稅。4月，拜登政府又宣佈將對中國鋼鋁徵收3倍關稅。同時，美國國務卿布林肯和財政部長葉倫不斷提及中國「產能過剩」話題。

此外，墨西哥政府4月22日宣佈對鋼、鋁、紡織品等544項商品徵收5％至50％的臨時進口關稅。多名分析人士認為，墨西哥此舉針對中國商品，是迫於美國壓力下的結果。

針對拜登政府將對華加徵關稅的相關報導，中國外交部發言人林劍10日回應指出，美國上屆政府對華加徵301關稅，嚴重干擾了中美正常的經貿往來，已被世貿組織裁定違反世貿規則。美方不但不糾正錯誤做法，反而繼續將經貿問題政治化，濫用所謂的301關稅復審程序，要進一步增加關稅，這是錯上加錯。

林劍表示，中方敦促美方切實遵守世貿組織規則，取消全部對華加徵關稅，更不得增加關稅。中方將採取一切必要措施捍衛自身權益。

美聯社和路透分析指出，拜登在大選前採取與其前任川普相同的對華加稅的做法，明顯違背了美國曾長期推行的自由貿易共識，是想告訴選民，「他們都對中國採取強硬態度」。然而在世界兩大經濟體緊張局勢加劇之際，這些措施可能會招致中國的報復，引發更廣泛的貿易衝突。