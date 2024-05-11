美稱以色列恐違國際法 以巴衝突來最嚴厲批評

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美國國務院今天發表外界期待已久的報告，內容稱以色列在加薩走廊軍事行動期間使用美國提供的武器，可能違反了國際人道法，但未提供充足證據來阻止美國繼續交付武器。

路透社報導，這是自最新一波以巴衝突爆發以來，美方對以色列所做最嚴厲的批評。

但拜登政府並未提出確切的決定性評估，還說由於加薩走廊（Gaza Strip）戰事的混亂，美方無法查證使用武器可能違反國際法的具體情況。

美國總統拜登2月初發布新的國家安全備忘錄（National Security Memorandum, NSM），要求國務院向國會提交報告。

在盟國因以色列計畫攻擊加薩南部城市拉法（Rafah）而意見日益分歧之際，這項調查結果可能會進一步讓美國與以色列關係惡化。華府一再告誡以色列不要進攻拉法。

拜登兩天前公開揚言，若以色列繼續攻擊人口稠密的拉法，美方就會停止提供特定炸彈和砲彈。目前約有140萬名巴勒斯坦人在拉法避難。

這份報告並不影響拜登的決定。白宮今天重申，美方關切以色列在拉法一帶的軍事行動。

不過國務院這份報告存在矛盾。報告列舉多項平民受到傷害的可信消息，還說以色列一開始並未與美國合作增加對加薩這塊飛地的人道援助。但在每起案例中，國務院都說無法明確評估是否曾發生任何違法情事。

國務院在報告中表示：「鑒於以色列嚴重依賴美製國防物件，合理評估從去年10月7日以來，以色列安全部隊在不符合其國際人道法義務，或不符合降低平民傷害的既定最佳做法情況下，使用了國家安全備忘錄20（NSM-20）涵蓋的國防物件。」

國務院還說：「以色列並未分享完整資訊，以查證NSM-20所涵蓋的美國國防物件是否專門用於涉嫌在加薩、約旦河西岸（West Bank）和東耶路撒冷（East Jerusalem）違反國際人道法或國際人權法的行動。」

因此，美國政府表示，美方仍認為以色列自稱是在符合國際法情況下使用美國武器的保證是可信的。

美國民主黨籍聯邦參議員范霍倫（Chris Van Hollen）說，政府「迴避所有棘手的問題」，並避免密切審視以色列的行為是否意味著美方應切斷軍援。

他向媒體表示：「這份報告自相矛盾，因為結論是有合理理由認為確有發生違反國際法的情況，同時卻又說他們沒有發現不符規定的行為。」

據法新社報導，左翼智庫美國進步中心（Center for American Progress）總裁蓋斯巴德（Patrick Gaspard）稱這份報告令人失望，因為忽略了有關以色列行徑的「壓倒性證據」。

他說：「很難相信政府看到了加薩發生的情況，卻又未能做出以色列違反使用美國武器條款的結論。」

根據以色列統計，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）武裝分子去年10月7日跨境攻擊以色列，殺害1200人，並擄走252人，其中133人據信仍被扣押於加薩。哈瑪斯治下加薩衛生當局官員則表示，以色列針對加薩走廊長達7個月的攻擊下，已有3萬4000多名巴勒斯坦人遇害。