外媒爆10大車款最容易被偷 這國車6款入榜最慘

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【中時新聞網 吳美觀】美國國家保險犯罪防治局（NICB）最新報告指出，去（2023）年全美盜竊率最高10大車款中，韓國車現代、起亞包辦6個名次，而連續4年全球銷量第一的豐田（TOYOTA）則未入榜。

CNN報導，據NICB數據，去年失竊車款排行前三名，分別為現代Elantra compact房車被盜4.8萬次居首，現代Sonata sedans被偷4.3萬次，起亞 Optima sedans被盜超過3萬次。這些數據僅是警方所統計的竊盜案。

至於失竊排名第四的雪佛蘭Silverado 1500 皮卡，為美國最暢銷汽車之一，去年Silverado皮卡被盜約2.4萬次。

起亞、現代在10大失竊車款榜單中占據了六席，除了前三名外，還有

起亞Soul（第5名）、起亞 Forte（第8名） 和起亞Sportage（第10名）也入榜；而本田 Accord（第6名）、本田Civic（第7名）和福特 F-150皮卡（第9名）也入列。

這些車款之所以失竊率很高，可能與教授如何偷竊這些車輛的影片在社交媒體上流傳有關。

美國高速公路損失資料協會（HLDI）數據，統計至2023年上半年，舊款現代和起亞車型的竊盜案自2020年以來暴增10倍。

據了解，2023年之前，現代、起亞生產較舊車型容易成為偷車賊下手目標，因為售價相對便宜，只配備鑰匙點火裝置的汽車，（而不是按一下按鈕即可啟動的汽車），被盜的機率是其他同齡車輛的2倍。

對於旗下車輛被偷竊次數居高不下，起亞表示，已為超過110萬輛起亞汽車安裝防盜軟體；現代汽車也強調，已為其130萬輛汽車加裝各種防盜措施。