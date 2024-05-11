《其他電》可成首季財報驚艷 EPS達6.73元

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【時報記者任珮云台北報導】可成（2474）首季財報令市場驚艷！受惠於營收規模增加及匯兌收益，第一季稅前淨利為58.99億元，年增405.2%；稅後淨利(歸屬業主)為45.76億元，年增417.1%。第一季EPS高達6.73元 。

首季集團合併營收為新台幣36.59億元，季增10.6%，年增3.3%。營收季增主因農曆春節過後品牌客戶拉貨動能逐漸恢復，年增係低基期所致。單季毛利率為27.9%，季增3.2個百分點、年增5個百分點，主因營收規模增加。單季營益率為7.9%，季增6.3個百分點、年對年由負轉正。

首季新台幣兌美元匯價貶值，可成產生業外匯兌收益29.07億元。而受惠於高利率環境，第一季淨利息收益為24.81億元，年增29.9%。

可成表示，時序進入消費電子淡季，但受惠於特定品牌客戶推出促銷活動、新品上市進度符合預期，動能持續回升，2Q季對季營收趨勢有望向上。下半年起Windows升級與AI PC熱潮有助於市場需求進一步復甦，公司亦將持續進行多角化佈局，展望維持審慎正向。

可成董事會本周通過增資台灣子公司益盛，金額35億元。可成持續轉型布局，朝醫療、半導體相關領域發展。可成旗下投資公司包括可耀、益德、益盛、可仁。可成持股超過一成的上市櫃醫材公司包括聯合骨科(4129)、邦特(4107)、鐿鈦(4163)，五鼎(1733)則持股近10%，智伸科(4551)則持近7%。在半導體設備相關零件與材料公司則有投資日揚(6208)、翔名(8091)、瑞耘(6532)、世禾(3551)、意德士(7556)。