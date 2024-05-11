《文創股》智冠4月營收年增月減 前4月成長4％

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【時報記者莊丙農台北報導】智冠(5478)4月營收5.49億元，月減15％，年增5％，主要上月受到遊戲與代收付產業年節活動延續效益影響，本月於遊戲改版、行銷廣告需求方面則相對回歸穩健；累計前4月營收22.69億元，年增4％。

展望5月，智冠MyCard數位點數展開為期一個月的「寵粉祭」，為粉絲獻上專屬百萬點數放送，除新會員外，邀請好友成為會員都能領取抽獎券，最高可贏得5,000點及iPad Pro；此外，完成儲值指定面額、線上購物、會員扣點等8項活動，更有機會獲得萬點點數、現金抵用券與Apple系列商品。

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