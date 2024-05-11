《通網股》產品組合優化 安馳Q1獲利回溫

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【時報記者王逸芯台北報導】安馳(3528)第一季營收為12.35億元，稅後淨利為0.58億元，年增8.89％，每股稅後盈餘(EPS)0.86元。4月營收維持3月水平達4.12億元，較去年同期減少38.94％；累計1-4月營收16.47億元，較去年同期下滑34.22％。

安馳第一季營收較去年同期減少，主要來自工業市場需求較弱，且ADI與AMD代理線終端客戶仍受產業去化庫存的壓力而影響拉貨意願。然半導體測試相關應用面的訂單需求第一季已緩慢回溫，5G、電力電網、儲能、智慧醫療等新應用面需求穩定；Qorvo代理線方面，受惠United-SIC新代理線的加入，以及部分客戶提前拉貨，推動Qorvo代理線第一季業績表現較去年同期有明顯的成長。公司持續強化產品線的市場布局，兩大代理線半導體自動化測試、5G相關整合方案出貨量逐步增加，彌補公司因工控、儀器設備相關業務受到終端客戶庫存調整帶來的影響。

安馳兩大產品線產品組合持續優化，並加速新代理產品線，及拓寬應用面的整合綜效，強化高階整合方案的完整度，加上第一季匯率浮動較大等因素，第一季平均毛利率較去年同期增加3個百分點；業外利息成本下降，致稅後淨利年增8.89％達0.58億元，第一季毛利率、稅後淨利率皆呈年增表現；每股稅後盈餘（EPS）0.86元。

安馳4月營收4.12億元，與3月相當，較去年同期減少38.94％。ADI代理線自動化設備及5G相關應用的訂單需求回溫，AMD代理線在半導體測試廠、工具機訂單，以及醫療加速等應用面的市場需求亦逐漸回穩；新代理線方面，United-SIC及Mini-Circuits亦受惠資料中心、網通應用的電源供應器，以及5G、衛星通訊、RF測試設備的應用市場需求成長，隨著市場應用的機會增加，有望推動公司整體業績成長。

安馳表示，雖然庫存去化已逐漸解套，但上半年工控、半導體測試與設備等相關市場需求整體庫存壓力仍在，最快有望於下半年緩慢回溫；而5G、車用、能源管理等新興產業，市場熱絡，訂單需求明朗；公司仍會持續於新代理產品線的拓展，著重於ATE測試、電力電網、儲能，以及5G、B5G、5G等熱門應用領域的推進，並切入雷達、低軌衛星等領域，爭取衛星通訊、5G電信、量測設備及國防航太等的應用機會，期能為公司注入新成長動能。