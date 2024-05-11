核電廠抗震能力堪憂 監委啟動調查

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監委11日表示，已啟動對於核一、二、三廠之防震能力之調查。監委指出，2015年台電對核電廠的「地震危害再評估」歷時四年、耗資近5億元，發現核一、二、三廠之地動加速度值遠超過核電廠建廠時的防震係數，對於核電廠抗震能力堪憂。

監委強調，無論核電是否除役或延役，將深入調查有關各核電廠安全程度是否足夠，以及其後續之安全工作，同時也會深究補強方式及經費、工期，以免311核災事件衝擊。

監察委員田委堇、趙永清、蔡崇義指出，台灣與日本同處環太平洋火環帶上，斷層密佈地震頻繁，對於核一、二、三廠之防震能力，甚表關切及重視，已啟動調查。

由於日本在2011年3月11日發生規模9.0的太平洋近海地震，引發大海嘯，當時東京電力公司所屬福島第一核能電廠，因強烈地震動及海嘯規模均超過其電廠之設計基準，而導致嚴重核子事故，衝擊全球。

有鑑於此，當年許多發展核能應用的國家皆審慎全面體檢核能電廠之安全性，並嚴格檢視、修改相關評估、設計及審查管制規範，提出新的管制要求。

包括台灣在311福島核災後，行政院原子能委員會（現為核能安全委員會）也在2015年要求台電公司針對核電廠進行「地震危害再評估」，執行程序依循美國「地震危害分析資深委員會（Senior Seismic Hazard Analysis Committee, SSHAC）」所訂定第3層級（SSHAC Level 3）之程序。

監委指出，經查發現台灣三個核電廠防震能力堪憂；考量距核一、二、三廠320公里範圍內所有可能震源，當年進行機率式地震危害評估（Probabilistic Seismic Hazard Analysis, PSHA）時，台電歷時超過4年、共花費新台幣4.98億元，並提出核一、二、三廠之地動加速度值（Peak Ground Acceleration, PGA）分別為0.698g、1.272g、1.384g，遠遠超過核一、二、三廠建廠當時設計的防震係數：0.3g、0.4g、0.4g。

監察委員表示，後續不論核電廠除役或延役，有關各核電廠之安全程度是否足夠、其後續安全工作、是否需要補強等事項，都有深究之必要；若有補強需求，也將深入調查，核電廠抗震補強所需經費及工期等。