《數雲端》富邦媒4月營收創同期新高 今年將逐季上揚

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【時報記者張漢綺台北報導】台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)113年4月合併營業收入為81.2億元，續創歷年同月新高，富邦媒總經理谷元宏表示，今年合併營收會一季比一季好。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，113年4月合併營收約81.2億元，年增2.01%，續創歷年同期新高，富邦媒表示，4月份營運動能，其一受惠母親節的到來，許多消費者開始為聚餐需求做準備，帶動知名自助吃到飽的餐飲票券買氣，而連鎖速食即時享樂券也非常受到歡迎。龍年喜迎生子潮，momo看準婦幼商機舉辦線上婦幼展活動，推升安全座椅、推車、兒童成長家具與嬰幼兒尿布、濕紙巾等買氣，而地震造成家電不幸受損，電視亦出現一波採購潮。

富邦媒1至4月合併營收約349.97億元，較去年同期成長5.8%。

迎接夏天的到來悶熱有感，推升季節家電買氣持續升溫，根據momo購物網觀察近一個月冷氣銷售月增近100%，電扇買氣更狂飆近2倍，其中以「一級變頻冷氣」、「DC電扇」節能省電優勢成為熱賣焦點，即日起至5月31日，momo購物網《初夏換新季》集結知名冷氣品牌推出優惠方案，為營運增添動能。

富邦媒今年營運射三箭，除宣布打造全新「mo店+」營運模式，全方位升級momo「多、快、好、省」的購物體驗，momo亦化身零售新媒體推出「momo Ads」服務，以流量數據優勢，串連起線上零售消費生活圈，搭配momo持續煉化「直播」流量變現利器。

谷元宏表示，今年合併營收會一季比一季好，下半年營運與獲利將高於上半年。