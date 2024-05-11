網紅信義區撒錢成「梨泰院翻版」 蔣萬安指示警察局做好因應

一名網紅10日晚間於信義區豪灑10萬元千元鈔，現場引來多達3000人，傳出過程中有不少人被推擠受傷，引發社會關注。國民黨台北市議員游淑慧就質疑，看到消息當下只認為相當危險，並強調發多少錢都比不上民眾的安全寶貴。台北市長蔣萬安也表示，警察局有向他回報，他的基本立場就是若有影響到交通與民眾安全的活動，警察局一定要做好相關因應，依法該怎麼辦就怎麼辦。

一名IG追蹤數16.2萬的網紅，10日晚間於信義區豪灑10萬元的千元鈔，現場吸引了超過3000人聚集。游淑慧質疑，上午得知消息後「只有我覺得很危險嗎？」一大早就忍不住傳訊問信義分局，這樣的活動合法嗎？安全嗎？有申請集會活動嗎？信義分局事先掌握多少？主辦方有作任何安全維護或投保活動責任險嗎？

她強調，或許主辦單位只覺得是為了好玩、有趣、吸引流量，但只要活動造成任何人的受傷，都不是有講幾句警語就能負責的。發個2萬、10萬，都比不上人家的安全寶貴。若主辦方未來會繼續發，但要發就好好發，安全發、發真鈔，集會申請、保險、場地，需要幫忙，市警局都很樂意協助，而大家在參加這類活動時，先看看前後左右，主辦方有沒有做好安全維護，不要為了一點小錢，就拿自己的安全換他人的流量。

蔣萬安11日受訪時也回應，對於發錢事件警察局也有向他回報，市府基本的立場就是，任何會影響到整個交通以及民眾安全的活動，一定會要求警察局做好各項的因應，依法該怎麼辦就怎麼辦。