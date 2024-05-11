竹縣大專生暑期公部門工讀合格名單曝 面試時間、地點看這邊

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新竹市「大專青年公部門暑期工讀計畫」資格審查合格名單已出爐，市府將於5月18日辦理聯合面試。勞工處表示，此次共逾300名大專院校學生提出申請，初審符合資格者，一般生255名、特定對象45名，今年共計28個單位釋出職缺，提供超過100個公部門工讀機會。

市長高虹安表示，每年竹市公部門暑期工讀計畫都吸引許多優秀的大專學生們前來申請，學生們除可藉此機會賺取零用錢外，也可以對了解公部門的運作，作為未來生涯規畫的選項之一。

此次面試可能是許多同學們人生第1場求職面試，提醒務必先了解活動相關注意事項，鎖定有意願的幾個單位妥善準備，當天再視個別職位熱門狀況臨機應變，做出最佳選擇。

勞工處長林昱志表示，今年市府新增1項貼心服務，面試當天即時將各職缺投遞人數公布於1樓報到區，供等候報到面試的同學參考。

日前教育部青年發展署特別辦理記者會，邀集竹市及其他縣市政府共同宣傳各地青年職場體驗，辦理「大專生公部門見習」、「青年暑期社區職場體驗」、「青年創業家見習」以及「經濟自立青年工讀」等4項計畫，原住民族委員會也開辦「原住民族青年暑期工讀計畫」，中央與地方辦理各種見習及工讀計畫，超過共有6000個職場體驗名額，鼓勵青年朋友多加利用政府資源，多元探索職涯，累積實務經驗。

勞工處說明，聯合面試活動將於5月18日上午於竹市身心障礙者就業綜合大樓（新竹市龍山西路99號）辦理，由各局處面試委員現場面試。提醒同學們務必先行了解活動規定，以及相關注意事項。面試當日，務必記得攜帶身分證正本（或其他有照片之證件正本）或學生證，於報到時出示證件確認資格，否則無法完成報到程序。

勞工處補充，因報名人數較多，當日採編號分流方式報到，請先查詢編號，依照編號報到時段前來報到及面試，特定對象8時30分至9時30分報到，一般生第1至60號8時30分至9時整報到；第61至120號9時10分至9時30分報到；第121至180號9時40分至10時整報到；第181至255號10時10分至10時30分報到。如有疑問請電洽詢勞工處青年發展科，電話：（03）5324900分機502，林小姐。