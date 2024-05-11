王文良｜大盤指數攻頂 四檔高股息ETF破發怎麼辦？

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

5/10台股大漲，盤中指數一度漲超過200點逼近20,800點，為何今年發行的四檔月月配高股息ETF，00939統一台灣高息動能、00940元大台灣價值高息、00944野村趨勢動能高息、00946群益科技高息成長與這波行情一點關係也沒有，全部破發，儼然弱勢股:大盤漲的時候不漲，大盤跌的時候率先破底。

00929復華台灣科技優息掀起台股月月配ETF狂潮，創下最短時間規模破千億元紀錄，不到半年，00940吸金能力更猛，募集1,752億元，超高人氣直接打破金氏世界紀錄。台股ETF規模越來越大，受益人數直線上升。2023年底高股息ETF受益人有364萬人，至2024年5月已增加至600萬人，半年成長65%，在台灣，平均每4人就有1人持有高股息ETF，這麼多人買，為什麼現在不會漲?

ETF價格漲跌源自淨值增減，成分股走勢決定淨值。預期ETF規模快速膨脹市場買盤追捧成分股賺價差，害新成立高股息ETF買貴，買到高本益比股票，基金規模停滯，易跌難漲。試問，當1,752億元買完了，誰來抬轎?

到5/7為止，上市櫃共14檔ETF規模上千億元，其中6檔股票ETF、8檔債券ETF，00725B國泰投資級公司債以吊車尾之姿突破千億元門檻。2024年第一季債券ETF淨流入3,425億元大勝股票ETF淨流入2,802億元，得到更多大戶關愛眼神。股票ETF扣除00939、00940(規模623、1847億元)，其餘股票ETF規模僅增加332億元。長江後浪推前浪，一起躺在沙灘上。

ETF成分股有人買淨值就會上去。00939、00940破發，沒關係，還有強調動能與股利雙指標00944野村動能趨勢高息、首次將外資認同度因子納入選股依據的00919姊妹ETF00946群益科技高息成長於5/9手牽手上市，市場盼望為低迷已久的高股息ETF注入大量活水，再創巔峰。倘若00940是巨嬰，00944與00946就是小Baby，成分股同樣經過精挑細選，麻雀雖小，五臟俱全的高股息月月配迷你可愛ETF，登場規模12.99、45.43億元。

ETF無論規模大小，受益人該有的權益都不會變少，高股息ETF核心價值是股息，不是股價，不必期待價格，若低價ETF配出高股息，配息再買成本更低，長期能買更多，轉念長期投資、複利滾存，提早為退休計畫超前部署，跌下來，未必是壞事。