陸國家統計局：4月份CPI同比上漲0.3％

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據大陸國家統計局網站5月11日消息，2024年4月份，全國居民消費價格CPI同比上漲0.3％。其中，城市上漲0.3％，農村上漲0.4％；食品價格下降2.7％，非食品價格上漲0.9％；消費品價格持平，服務價格上漲0.8％。1­­—4月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.1％。

4月份，全國居民消費價格環比上漲0.1％。其中，城市上漲0.1％，農村持平；食品價格下降1.0％，非食品價格上漲0.3％；消費品價格下降0.1％，服務價格上漲0.3％。

一、各類商品及服務價格同比變動情況

4月份，食品煙酒類價格同比下降1.4％，影響CPI（居民消費價格指數）下降約0.39個百分點。食品中，蛋類價格下降10.6％，影響CPI下降約0.07個百分點；鮮果價格下降9.7％，影響CPI下降約0.22個百分點；畜肉類價格下降3.2％，影響CPI下降約0.10個百分點，其中豬肉價格上漲1.4％，影響CPI上漲約0.02個百分點；鮮菜價格上漲1.3％，影響CPI上漲約0.03個百分點；糧食價格上漲0.5％，影響CPI上漲約0.01個百分點。

其他七大類價格同比均上漲。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂價格分別上漲3.8％和1.8％，衣著、醫療保健價格均上漲1.6％，生活用品及服務、居住、交通通信價格分別上漲1.4％、0.2％和0.1％。

二、各類商品及服務價格環比變動情況

4月份，食品煙酒類價格環比下降0.7％，影響CPI下降約0.19個百分點。食品中，鮮菜價格下降3.7％，影響CPI下降約0.08個百分點；鮮果價格下降2.0％，影響CPI下降約0.04個百分點；蛋類價格下降2.0％，影響CPI下降約0.01個百分點；畜肉類價格下降0.8％，影響CPI下降約0.02個百分點；水產品價格下降0.5％，影響CPI下降約0.01個百分點。

其他七大類價格環比五漲一平一降。其中，其他用品及服務、交通通信價格分別上漲2.0％和1.0％，教育文化娛樂、生活用品及服務、醫療保健價格分別上漲0.5％、0.4％和0.2％；居住價格持平；衣著價格下降0.1％。