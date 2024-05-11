國稅局發錢了！報稅做1件事搶拿20萬 資格、細節曝光

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【中時新聞網 郭宜欣】五月報稅，國稅局為了鼓勵民眾使用網路報稅，推出「行動e報稅 好禮相送」抽獎活動，最大獎為現金20萬，總獎金來到465萬，中獎名額高達1萬1836名，報稅的同時有望抱回現金。

台北國稅局表示，納稅義務人於112年度綜合所得稅結算申報期間，自行在國稅局以外處所使用網路報稅（含手機報稅），或符合適用稅額試算者自行（國稅局以外處所）至「財政部電子申報繳稅服務網站（https://tax.nat.gov.tw）」以線上回復（含語音回復）確認或登錄繳稅者，就可以參加「網路報稅獎」抽獎，頭獎獎金高達20萬元。

此外，民眾如果符合網路報稅獎抽獎條件且採用手機報稅、以e化方式繳稅或設定金融機構帳戶辦理直撥退稅者，再加碼抽「手機報稅加碼獎」、「e化繳退稅加碼獎」好康多多。

綜觀來看，今年的抽獎活動有「網路報稅獎」、「手機報稅加碼獎」及「e化繳退稅加碼獎」，最大獎是網路報稅獎將抽出一位幸運兒，可獨得20萬獎金，另有兩位幸運兒拿到10萬獎金，一位幸運兒獲得5萬獎金。

三項活動將抽出1萬1836名幸運兒，總獎金高達465萬。國稅局也提醒，民眾如有報稅疑問，可利用「國稅小幫手」智慧客服（https://smart.nat.gov.tw）線上詢問，或撥打免費服務電話0800-000-321洽詢，並預祝幸運中獎。