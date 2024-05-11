美國最危險10州排名公開！這州暴力、財產犯罪最多

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 許庭瑛】美國自從新冠肺炎疫情後，暴力犯罪率下降，但有幾個州恢復安全的速度比大多數州慢，其中新墨西哥州暴力、財產犯罪最多，成為美國所有州中最危險的州，與路易斯安那州和科羅拉多州位列前三名。

《每日郵報》報導，美國聯邦調查局（FBI）的最新數據顯示，2022年美國的搶劫、襲擊和凶殺案件大幅增加，但此後這些案件有所下降，與前一年相比，2023年謀殺案下降了13%，暴力犯罪下降了6%，財產犯罪下降了4%。然而，新墨西哥州在這些有關暴力、財產犯罪的指標中名列前茅。該州的暴力犯罪率為每10萬人780起，財產犯罪率為每10萬人2984起。

緊隨其後的是路易斯安那州，該州經常被列為美國最危險的地方之一，該州的暴力犯罪率為每10萬人629人。此外，路易斯安那州還擁有全美第二危險的城市門羅（Monroe），當地居民成為暴力犯罪受害者的機率高達三分之一。此外，門羅也是美國謀殺率最高的城市之一，在過去兩年裡，一直都是最危險的城市，直到今年才被阿拉巴馬州的貝塞默（Bessemer）取代。

科羅拉多州在最新排名中位居第三，儘管該州的財產犯罪率比前兩個州低，為每10萬3148起，但它是全美自殺率最高的州之一，並且位於美國「自殺帶」的中心。

排在前十名的還有奧勒岡州、加州和密蘇里州，這些州的犯罪率因擁有美國最寬鬆的槍枝法而加劇。

美國十大最危險州排行如下：

1. 新墨西哥州

2. 路易斯安那州

3. 科羅拉多州

4. 阿肯色州

5. 華盛頓州

6. 田納西州

7. 阿拉斯加州

8. 奧勒岡州

9. 加州

10. 密蘇里州