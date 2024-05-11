華為禁用美2大廠晶片死定了？他爆早就靠1招保命沒在怕

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【中時新聞網 吳美觀】拜登政府圍堵華為再出招，新一輪禁止英特爾、高通兩大美企供貨晶片給華為，恐波及華為筆電和智慧型手機產品。華為高層早料到有這天，陸媒消息指出，華為已研發麒麟處理器，可望應用在手機上，甚至延伸到自家筆電，擺脫對高通、英特爾的依賴。

美國政府近期撤銷高通、英特爾向華為銷售某些晶片的許可；此舉將直接影響華為手機和筆記型電腦的晶片供應，華為終端BG董事長余承東早已預見。

快科技報導，今年初，余承東在華為內部信上表示，不經黑夜，不到黎明，通往勝利的路，絕不是一帆風順的。

他說，「過去幾年，面對一輪又一輪的制裁打壓，頑強的終端將士沒有浪費這一場危機的機會，反而迸發出了更大的能量，相信辦法總比困難多，學會開逆風船。 」

余承東提到：「終端十年2C（面向消費者）轉型，走上了發展的快車道，又在經歷A國多輪制裁的極端困難後，頑強地活了下來。如今終於重返賽道，那些打不死我們的，只會讓我們更強大！」

他強調，新起點，再出發，建構強大的鴻蒙生態，拉動中國電子產業崛起，胸懷王者氣概，奮勇拼搏，開啟終端未來大發展的新十年！

報導指出，華為早已積極打造麒麟PC版處理器，例如正在使用泰山V130架構大量生產一款晶片，其多核心效能將接近蘋果 M3晶片處理器。

除了多核心效能接近M3外，該未命名的華為SoC還配備了Mali-920圖形處理器，其效能接近蘋果M2的GPU。

消息人士透露，華為除了將麒麟晶片應用在手機上，還會延伸到自家自家筆電，進一步晶片自主，擺脫對高通、英特爾等美企的依賴。