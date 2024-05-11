花蓮旅遊補助6月上路 台東盼同步實施揚言北上抗議

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4月花蓮大地震，中央原挹注超過10億元經費，振興花東旅遊，但花蓮業者反彈台東列入補助，最後政院拍板振興補助15.84億元「都用在花蓮」，提早6月就實施，台東另匡2億元，7月才實施。台東縣觀光協會理事長李數奼今皆業者北上拜會花蓮觀光協會，呼籲政府補助應視為一體，補助時間要與花蓮一樣，從6月1日就上路，否則不排除北上抗議陳情。

因花蓮縣觀光產業理事長陳義豐怒批中央，認為觀光署不該將補助納入台東。因此李數奼與陳義豐今早拜會，雙方見面氣氛略顯尷尬。

李數奼表示，原本看好4月有連續假日，卻碰上花蓮大地震，訂房隨之而來，目前蘇花公路台北、宜蘭到花蓮路況都不穩，不能通過大車輛，台東旅遊也受影響。

李數奼表示，中央補助花蓮觀光旅遊振興超過10億元，台東卻只有2億元，地震後鼓勵公務人員花蓮來出差、旅遊，國旅補助8000元，可補助上限1萬6000。台東觀光業也很慘，希望補助從6月1日上路。

台東旅館商業同業公會理事長高泉傑說，5、6月原本訂房有3、4成，地震後降不到1成，還有原本很多團體、散客，一聽到花蓮地震，就想「花東都是地震區」，嚇到退團。

他說，目前狀況是業者硬撐，「真的沒有客人」，若撐不下，就可能讓同仁休假、甚至放無薪假，「我們都不希望看到這種情形」。

李數奼也不解，「為什麼中央發布補助，因花蓮抗議台東也有補助，中央就能夠改口」，她喊話，如果觀光署沒有一起同步補助，是不是台東業者也要到觀光署抗爭陳情，才會重視台東！」

陳義豐表示，花蓮短短6年發生3次強震，以及普悠瑪、太魯閣重大車禍，最近花蓮又不停餘震，觀光業者很無奈，政府補助方案，希望主軸是花蓮台東共好。