2檔台股ETF新兵助攻 台股ETF規模突破2兆大關

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2檔台股ETF群益台灣科技高息成長、野村趨勢動能高息再添64億元的助力，台股ETF規模一舉突破兩兆大關。法人觀察，台股ETF規模去年底才1.46兆元、檔數為56檔，今年以來至5月9日規模已站上2兆大關，檔數也新增至60檔。

5月換股旺季，規模達3,861億資金的元大台灣價值高息、群益台灣精選高息ETF，二檔前十大持股都有長榮、聯電、聯詠、中美晶、鈊象等5檔個股是否遭汰渙市場高度關注。

法人觀察，今年台股ETF規模增加前五名，分別是元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、統一台灣高息動能、元大高股息，清一色為高息ETF，其中兩檔規模增加千億元以上，分別是群益台灣精選高息、元大台灣價值高息。

而元大台灣價值高息5月將首次更換成分股，5月10日是成分股審核基準日，5月17日為成分股更動生效日。選股邏輯以獲利面、風險面與配息紀錄進行成分股篩選，最後依自由現金流量收益率、股利率與益本比綜合評分選取排名前50名之股票。權重則依照股利率加權，單一成分股權重配置上限為8％。

另5月底將換股的群益台灣精選高息ETF，選股策略與其他ETF不同在於，不是看過去發的股利，也不是猜測將發的股利，而是依5月底前「已公告」的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票，且只選市值前200大、另外，已配息的也不會被納入。

若單就高股息ETF的規模來看，今年以來，規模成長幅度前三名的高股息ETF包含群益半導體收益（225％）、大華優利高填息30（125％）與群益台灣精選高息（113％）。大華優利高填息30經理人郭修誠表示，以10日高股息成分股觀察，以航運與金融族群表現相對強勁。金融股近期除權息帶動了股價走勢，市場對於降息的預期有望推升金融股股價，前述因素催化下，後市持續看旺。