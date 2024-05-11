母勸8年邀入行不為所動 人妻受老父重病啟發投身照服業

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彰化1名輕熟女「軒晨」婚後離開職場，其從事居家照顧服務員的母親一直鼓勵她接受職訓，加入照服業工作，但她始終不為所動，直到其父親生病需要照護，她才體會到照服員存在的意義與價值，並在父親去世後參加職訓，順利成為照服員，不但有了穩定的收入，藉由照顧他人，也減輕了對亡父的思念。

現年33歲的軒晨高職肄業後曾從事美髮助理、五金工廠作業員及餐廳服務員等工作，婚後因照顧小孩而離開職場。她的母親從事居家照顧服務員已8年多，母親雖一直鼓勵她接受職訓加入照顧服務工作，可以擁有專業技能穩定工作及生活，但她興趣缺缺。

直到父親生病，她在照顧時體會到照顧服務員存在的意義和價值。父親過世後，為了彌補心中的遺憾，她化悲傷為動力，報名線東大眾護理之家辦理的自訓自用計畫，訓後直接於原職場繼續服務，和其母親一樣，雙雙投入照服產業。她在照顧有需要的長者的過程中，也減輕了心中對父親的思念。

培訓單位劉小姐說，軒晨有責任感、態度認真，反應快且很為長輩著想，也因為同理心這個特質，很適合擔任照顧服務員，去年9月結訓後立即錄用，穩定就業中。

勞動部勞動力發展署中彰投分署指出，超高齡社會即將來臨，照顧服務產業前景看好，該分署結合地方政府推動照顧服務員自訓自用計畫，鼓勵用人單位自行辦訓，透過訓用合一找到符合單位所需人才，今年已規劃辦理61班，參訓者只需上完至少93小時訓練課程，即可投入長期照顧服務。

中彰投分署表示，受過專業訓練的照顧服務員，可以在醫療機構、社會福利機構或家庭，提供個別化的照顧服務，歡迎16歲以上的民眾報名參訓，訓練費用由政府補助80％或100％，相關職訓課程可上「台灣就業通」線上報名或洽詢04-23592181分機1519許小姐。