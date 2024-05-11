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深圳新能源車指標申請條件調整 取消社保限制

  • 中時即時 李文輝

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大陸財聯社11日報導，深圳市交通運輸局發布關於調整新能源小汽車增量指標申請條件的通告，透露「取消非深戶籍人員申請新能源小汽車增量指標社保限制。放寬名下僅有1輛在深圳市登記的小汽車個人申請混合動力小汽車增量指標的條件限制」。根據現行的《深圳市小汽車增量調控管理實施細則》，這意味著市民只需要持居住證，即可申請新能源小汽車增量指標。而已有1輛粵B牌的個人，還可以再申請購買1輛混合動力小汽車。

深圳市交通運輸局發布關於調整新能源小汽車增量指標申請條件的通告，透露「取消非深戶籍人員申請新能源小汽車增量指標社保限制。放寬名下僅有1輛在深圳市登記的小汽車個人申請混合動力小汽車增量指標的條件限制」。 根據現行的《深圳市小汽車增量調控管理實施細則》，這意味著市民只需要持居住證，即可申請新能源小汽車增量指標。而已有1輛粵B牌的個人，還可以再申請購買1輛混合動力小汽車。 財聯社報導，該調整是依據今年5月1日發布的《深圳市人民政府關於印發推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案的通知》做出。該方案提出的「促進汽車消費」中，包括了加大換購新車支持力度，以及調整新能源小汽車增量指標申請條件等內容。 此前於5月6日，深圳市商務局已宣布，啟動汽車「報廢更新」及「置換更新」補貼活動，支持汽車以舊換新，促進消費升級換代。其中，報廢更新補貼最高可達到1萬元（人民幣，下同，約合新台幣 4.4萬元），置換更新補貼最高為8000元。

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