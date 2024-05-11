台師大物理系攜手美國UW-Madison 每年不限名額選送學子留學

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台灣師範大學物理學系攜手美國威斯康辛大學麥迪遜分校物理學系，10日晚間透過線上簽署「1＋1碩士雙聯學位合作協議」，未來將每年選送物理學系碩士生至美國，攻讀量子計算物理碩士學位，不限名額，並積極建立雙方教師的量子計算學術研究合作關係。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（以下簡稱UW-Madison）成立於1848年，是威斯康辛大學系統的旗艦分校，在各大國際知名大學排行榜均名列全球前百名，歷年來教師及校友共有20位諾貝爾獎得主，被譽為「公立常春藤大學」。

台師大表示，這次合作起源於UW-Madison的Robert Joynt教授與台師大物理學系吳文欽教授的長期學術研究合作，Robert Joynt教授曾於107學年度來台師大，擔任物理學系講座教授1年，期間開授量子計算課程，也認同台師大物理學系培育的優秀學生。

在線上簽約儀式中，UW-Madison文理學院院長Eric Wilcots首先感謝雙方物理學系師長，在量子計算領域及本次合作的付出與努力。作為美國第一所成立量子計算碩士學位的大學，UW-Madison格外重視此領域的發展，同時期許除了在量子計算的合作，未來也能延伸彼此在其他相關領域的學術交流，奠定兩校師長研究合作的基礎。

UW-Madison量子計算物理碩士學位設立於2019年，起初碩士生只有8名，但往後每年都有20位新生加入，而今年秋季班學生數更增加到30名。對此顯著成長，學位主任Deniz Yavuz感到相當興奮，更強調歡迎優秀台生加入。

台師大理學院院長陳界山期許，藉由本次雙聯學位的深度合作，能在未來擴大合作學科的範疇，發掘其他領域交流的可能性，讓台師大與UW-Madison的友誼長存。

台師大物理學系主任林文欽特別感謝劉祥麟教授及Robert Joynt教授，在過程中多次來回協商，並在短時間內克服學校系統上的差異，成功推動合作。

林文欽也提到，過去學生為探究外太空黑洞而進入物理學系，然而時代已改變，近年台灣半導體產業蓬勃發展，加上政府大力支持，量子計算人才的需求不斷增加，學生為學習量子計算知識而來台師大。而未來雙聯學位將扮演重要角色，不僅強化學生專業能力，並增加就業競爭力。

台師大也提到，在Robert Joynt教授的鼎力協助下，兩校物理學系共同推動量子計算物理碩士雙聯學位計畫，最快在明年9月起，台師大物理學系碩士生可赴UW-Madison物理學系，進修1學年30學分量子計算相關課程，而先在台師大物理學系修習的學分，最多可抵免UW-Madison量子計算物理碩士學位課程的9學分。

台師大說明，碩士生須同時滿足兩校物理學系的學位要求，方能取得雙碩士學位。台師大物理學系碩士生赴美修課期間，亦可申請教育部學海飛颺計畫獎學金，以及台師大物理學系系友會國際交流獎學金補助。