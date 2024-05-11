64歲庫克要退休了？外媒爆料：49歲的他 蘋果下一任CEO

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【中時新聞網 吳美觀】蘋果執行長庫克 （Tim Cook）已經滿64歲，即將達到退休年紀，他的接班人也浮上檯面，傳出現任營運長威廉斯（Jeff Williams）及硬體工程資深副總裁特納斯（John Ternus）都是可能的繼任人選，不過，特納斯年僅49歲相對年輕，出線機會最大。

外媒報導，知情人士透露，幾年前開始，威廉斯一直被視為庫克最佳接班人，但最大問題是他只比庫克小3歲，如果威廉斯接任新執行長，很快將面臨換將的難題。目前蘋果董事會希望能找像庫克或賈伯斯一樣，能在執行長職務待上10年以上的人選。

「如果5年前，威廉斯最有可能。」內部人士說，目前看來，威廉斯比較可能扮演過渡時期的角色。何況庫克「身邊人士」放話，稱庫克至少再做3年執行長。

綜合上述因素後，現年49歲的特納斯成為最合適的繼任人選，因為他相對年輕，符合董事會條件，且深受庫克等領導層的賞識和信任。

爆料者說：「特納斯在蘋果內部很受到歡迎，舉止非常溫和，從不在電郵中加入任何有爭議性的內容，而且還是非常內斂的決策者，與庫克有很多相似的管理特質。」

此外，庫克最親密的知己、蘋果服務資深副總裁Eddy Cue私下表示，特納斯應該是下一任執行長。

資料顯示，2001年，特納斯加入蘋果，在硬體工程領域展現亮眼成績，包括第一代AirPods和歷代iPad。

2021年4月，特納斯晉升為蘋果硬體工程資深副總裁，直接向庫克匯報，他負責蘋果所有的硬體工程，包括iPhone、iPad、Mac、AirPods等產品線。像是iPhone 12系列、M1晶片，都是由他帶領開發，可見他在蘋果團隊中的重要地位。