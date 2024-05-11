嘉市斥資7.2億建2重大公共設施 全民運動館明年底完工

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斥資5.9億建造的嘉義市西區全民運動館預計2025年底完工，去年11月動土至今剛取得建照，工地設置圍籬；總經費近1.3億新建的竹園派出所施工進度超前，預計今年12月竣工；市長黃敏惠視察這兩項重大公共工程進度，期許促進西區大發展。

嘉義市警察局竹園派出所是1960年蓋的，歷經921大地震後補強修復繼續使用至今，因轄區人口成長，勤務及員警也增加，空間不敷使用，改在大賢路與劉厝路口建造新的派出所。

新派出所占地面積約1000坪、3層樓總建坪約740坪，中央前瞻經費補助7568萬1000元，市府自籌款5282萬9000元，總計約1億2851萬元，去年9月動土，至今年5月2日預定進度21％，實際進度29％，超前8％，預計今年12月完工，未來將增設西區交通分隊辦公室。

嘉義市西區全民運動館建在劉厝里，獲中央補助2億元、市府自籌3.9億元，總計5.9億元，去年11月由黃敏惠市長動土，調整規畫設計內容後通過都市設計審議委員審議，今年4月取得建照，先建置工務所、工區圍籬，市府教育處體育保健科指出，5月工期正式展開，預計2025年底完工，2026年7月營運。

嘉市府指出，西區全民運動館導入永續概念，廣場設計景觀式滯洪池及鋪設透水地磚，防洪也善用水資源，周邊依「綠建築-生物多樣性及綠化指標原則」選用耐旱、抗汙染、好生長的原生種植栽，館內設施採用智慧科技運動器材，適合全齡運動。 黃敏惠近日率市府團隊視察，她說，嘉義市十大旗艦計畫主軸「西區大發展、東區大進步」，期待西區全民運動館、竹園派出所等公共工程建設帶動讓西區的新發展，市府必須把關公共建設施工進度及品質，也要做好建築能效評估，兼顧美學設計與環境永續，要去爭取智慧建築及綠建築標章，並以拿金質獎為最高目標邁進。