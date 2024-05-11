家庭年收入多少才算小康？他喊至少150萬 全場吵翻天

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【中時新聞網 何立雯】孩子入學必填家境調查表，一位男網友分享，孩子要念幼兒園，收到家境調查表，上面有清寒、普通、小康和富裕等4個選項，讓他很好奇判斷的標準，引起網友討論，不料大家對於「小康」的認知誤差頗大，有人認為衣食無憂就算小康，有些人卻覺得要能給孩子每人一套房才算小康。

一名男網友在Dcard上分享，最近孩子要去上幼兒園，老師發了一張家境調查表，選項有清寒、普通、小康和富裕，讓他很好奇選項的標準是啥，畢竟他小時候也填過，但從來沒有人說明判斷的標準，而他認為家境狀況應由父母的年收入總合來判斷。

男網友表示，依照現在的物價，清寒家庭的標準應是年收入70萬以下；普通家庭年收入70至150萬；小康家庭年收入150萬到300萬；富裕家庭年收入則是300萬以上。如果是這樣，爸媽以前要他填小康，根本是打腫臉充胖子，因為當年爸媽的薪水剛好在清寒線上，很好奇大家都是怎麼判斷？

貼文引起網友討論，多數網友對於「小康」的定義頗有落差，有些人認為衣食無憂就算是小康，有些人則認為要有經濟能力讓孩子學才藝、短期出國才算小康，也有人認為能夠供應每個孩子一套房子、出國念書才算小康。

另有網友列出簡易版的判斷方法「清寒＝繳不出學費；普通＝可以送孩子上補習班；小康＝補習班、才藝班都負擔得起，還能送孩子短期出國；富裕＝可以讓孩子念昂貴的私立學校、有錢送孩子出國留學、孩子不用打工」。