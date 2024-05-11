商辦也小宅化！微型企業暴增16萬家 IG直播主搶開箱25~45坪商辦

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【中國時報 王莫昀】疫情顛覆辦公生態，加上九年級生及千禧世代陸續出社會，不願屈就固定上下班模式，「自雇族」快速崛起，微型企業暴增16萬家！甲山林總經理張境在表示，這群網路Z世代創業，講究智慧應用，更要走在流行尖端，昔日的共享辦公室、個人工作室早已無法滿足網路新勢力需求，坐落捷運路網，擁有漂亮門面、智慧管理的新型態「微型辦公室」成新寵。

國人偏好自行創業，經濟部中小及新創企業署副署長陳秘順表示，依最新統計中小企業家數來到163.3萬家，較上一年成長近4萬家，進一步檢視又以微型企業居多。官方統計數據顯示，5人以下微型企業家數迅速攀升，占中小企業總數近8成，5年增逾16萬家，已高達118萬家。

近年來，全台網紅人數暴增，粉絲數小於3萬的網紅已經超過13萬人。人力專家楊宗斌指出，許多時下年輕人，希望擺脫傳統朝九晚五的工作型態，進而投入創業，成為享受工作彈性、自我實現的「自雇族」，其中不乏因應網路行銷正夯，從直播主，也有人開起斜槓人生，躋身網紅，也促使全台微型企業大增主因之一。陳秘順表示，為協助中小業發展與推動新創升級，各部會已陸續推出各式育成配套方案。

微型企業創立掀狂潮，也推升「微型商辦」需求攀升。其實「微型商辦」概念最早從日本開始發酵，寸土寸金的日本東京商辦大樓向來非常搶手，2020年2月空置率1.49％來到史上最低紀錄，許多商辦還沒蓋好，就已滿租，供不應求。由於傳統辦公室面積大、租金高昂，加上數位化後，許多企業透過網路及雲端技術進行遠距工作，不必每位員工都在公司辦公室工作，建築師開始設計經濟實惠的「微型辦公室」。

而這些「微型商辦」座落位置，符合日本東京 TOD 軌道經濟學，主要位在市中心、交通便利，且越靠近車站的商辦價值越高。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，購置微型商辦具四大優勢，首先辦公室的營運管理可以交由專業物管公司打理，可以免除無謂的成本且品質更好，其次可更多、更靈活的跨業合作及創意激發，第三享有創業、置產雙重效益，以及大樓業種豐富、人才聚集，招聘更容易。

25~45坪「微型商辦」與時下的共享辦公室設在舊辦公大樓，多採租用辦公桌、分租小辦公室方式，截然不同，在IG上擁有52萬粉絲的直播主子婷指出，最近在看微型辦公據點，希望坪數為25坪，較符合她們的工作習慣，也能大幅降低創業的門檻，新型態「微型辦公室」提供的物業櫃台服務，像是寄收包裹、門禁管理，讓工作起來更安心、便利。從外觀到門面，本身就很網美，還可以將剪輯區、直播空間、道具區有效分隔，讓直播拍攝更方便，彈性。

在房地產已有投資布局的室內設計師莊先生表示，最近購買了位於台中七期，有國際大師設計的「微型商辦」，附近高檔飯店、精品百貨，很容易吸引設計公司聚集，除能形成各行業的產業聚落效應外，也期待能互相整合資源，創造新產業鏈。他認為「微型商辦」門廳氣派，室內又有挑高設計，且採綠建築設計，成為他接待客戶的據點，可為企業形象加分。