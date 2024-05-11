法人：台股短線偏多 下週重點在美CPI、鴻海法說

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美股道瓊指數連續8個交易日上漲，台股10日震盪收高在20708.84點，週線連3紅。法人分析，台股下週除持續關注企業首季財報、鴻海法說外，美國即將公布的最新消費者物價指數（CPI）也是值得留意的因素。

美股10日無視消費者信心數據減弱，4大指數終場除以科技股為主的那斯達克指數收黑外，其餘皆紅，其中道瓊工業指數連續8個交易日上漲。

道瓊工業指數終場上漲125.08點，或0.32%，收在39512.84點。標準普爾500指數上漲8.60點，或0.16%，收在5222.68點。那斯達克指數下跌5.39點，或0.03%，收在16340.87點。費城半導體指數上漲48.258點，或1.01%，收在4808.027點。

台股10日震盪收高，終場重回20700點之上，收在20708.84點，勁揚148.07點，漲幅0.72%，成交金額新台幣4343.36億元；台股本週上漲378.52點，週線連3紅。

觀察下週產業動態，科技股英業達、大聯大、鴻海、樺漢等將舉行法人說明會。

法人分析，台股短線能否突破歷史高點，除留意15日截止申報的第1季財報、14日舉行的鴻海法說會之外，還可觀察下週公布的美國CPI，此數據將影響市場解讀美國聯準會（Fed）降息的機率，是短線影響股市多空重要指標。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪時分析，近期是企業公布4月營收及首季財報的密集期，雖然多數企業繳出不錯成績單，但電子股前波已漲一大段，且觀察近期盤勢，帶動前波熱潮的重電、散熱、AI等族群熄火，買盤轉向金融等類股，若指數要挑戰歷史高點20883.69點，也需要觀察資金是否會大舉重返布局電子股，研判部分個股會進入盤整，直到輝達公布財報。

儲祥生表示，但整體來看，台股短線仍有利多支撐，主要是台股撐盤要角台積電公布4月營收2360.21億元創歷史次高，因此除非美股大幅修正，否則台股整體格局短線仍偏多。