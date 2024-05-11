中市科技執法去年取締近13萬件 這3路口最多均破萬

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台中市警局在重大路口祭出科技執法，去年開單數近13萬件，過半數取締案件為「不依標誌標線號誌指示行駛」，多達65252件；其中，東區建成路跟振興路等3路口分佔前3名，均破萬件。民進黨台中市議員林德宇11日要求科技執法路段做好告示和宣導，不只要降低交通事故，違規事件也能同步降低。

林德宇表示，台中市在21處路口設置科技執法設備，去年取締案件總計12萬9889件，其中，過半數取締案件為「不依標誌標線號誌指示行駛」，共有65252件；另排名前3名的路口均破萬件，依序為東區的建成路跟振興路口有1萬9697張、北屯區的環中東路與太原路口有1萬3182張及沙鹿區的中山路、三民路、台灣大道路口有1萬875件。

林德宇說，現階段科技執法項目主要為「闖紅燈」、「跨越雙白線」、「不依標誌標線號誌指示行駛」，未來將再增加「未禮讓行人」，此4大項目應該要在相關明顯的處所製作告示，甚至加入市政宣導內容中。

他強調，民眾收到罰單當然是生氣不能接受，但重點是事前對科技執法的設置宣導要到位，並讓民眾知道路口科技執法及執法項目內容。

林德宇強調，科技執法最重要的，不是看案件數的增長，而是交通事故有沒有降低。他強調，全市21處科技執法路口在2022年事故發生數為1656件，2023年為1377件，雖減少279件，但減少幅度還是不夠，應該要繼續努力。

對此，台中市警察局長李文章回應表示，根據統計，21出科技執法路口交通事故的數量是有降低，大概平均降幅約16％。另外，警察局及交通大隊的網站都有公佈科技執法地點，也有快速測照地點，路口也都有告示牌，並會持續加強。