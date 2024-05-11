交通事故釀每年2.3萬兒童死傷 王國材：別留行人地獄給下一代

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台灣平均每年2.3萬名兒童在交通事故中死傷，去年達5年來高峰。交通部長王國材今表示，兒童交通安全要重點關注「被家長載」和「步行」，家長也須以身作則，兒童交通安全是政府的責任，還有努力空間，他也喊話「不要將行人地獄留給下一代」。

靖娟基金會今年問卷調查發現，22縣市中兒童整體交通安全分數最低為苗栗縣，台北市六都最低，另有7成學生為家長接送，5成不想自行上下學，主因包括道路被停車占走，會走到汽車道很危險、有些車仍不禮讓行人等。

王國材表示，兒童交通安全有2項重點，首先是當父母駕駛汽機車載小孩時，須遵守安全座椅、安全帶等措施規定，接著是「行人地獄」問題，許多孩子過馬路時被左右轉車輛撞傷，因此在執法上調整更嚴格，1年多來在各地，已養成停讓行人的習慣。

王國材提到，去年推出校園周邊150至200公尺通學步道安全改善計畫，補助地方政府檢視改善，讓自行通學的孩子能更安全，另行政院有400億元預算要做永續提升行人安全計畫，包括通學步道、人行道闢建、騎樓整平打通、路口行人設施等，盼中央與地方合作，一起整頓行人安全。

「兒童交通安全是大人和政府的責任！」王國材說，若在兒童還沒辦法對交通有適當判斷時，沒有安全的通行環境，就是政府的責任，且在孩子成長過程中，家長更要隨時做好榜樣，現今交通安全還有很大努力空間，有非常多要做的事，盼中央、地方、民間組織與企業一起努力，「不要將行人地獄留給下一代」。

立委林月琴表示，盼將民間團體經驗帶入立法體制，全力將過往兒少權益問題逐一解決，讓公民團體們的期待付諸實現，很高興這會期三讀通過《行人交通安全設施條例》，從工程、教育、監理和執法等面向，訂定更完善的行人設施改善計畫，例如醫療院所、學校等行人密集場所，周邊要被列為行人友善區。立法過程中她也要求學校附近學區應被畫為行人友善區，提供兒童更安全的步行環境。

靖娟基金會董事長林志嘉也說，兒童與大人的身材、體型及視角皆不同，不能用大人的角度來看兒童交通安全，會有所誤解和盲點，因此要透過教育和實際體驗，才能做出實際改善，靖娟基金會長年推動兒童交通安全，例如小黃帽計畫，相信和政府一起配合，一定有成果，盼兒童交通事故減少，得到安心保障。