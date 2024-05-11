38歲母親放棄事業設兒童燒燙傷協會 背後故事有洋蔥

38歲高芝芸歷經女兒燒燙傷意外後，毅然決然放棄自己經營的美容工作室，專心致力於女兒的康復，女兒因傷勢嚴重需要剃光頭植皮，高芝芸為了不讓女兒焦慮害怕，便把頭髮剃除，與女兒一同面對病情，此外，高芝芸還創立了「社團法人中華民國兒童燒燙傷關懷協會」，歷經6年，至今仍每周帶女兒去醫院復健，而高芝芸11日獲頒了桃園模範母親殊榮。

高芝芸表示，曾在一次家庭旅遊中帶兒女去露營，隔壁帳的遊客因使用特殊型熱水壺，瞬間氣爆，女兒剛好在壺口附近，全身40％燒燙傷，在加護病房待了23天，隨後轉往普通病房繼續治療，她坦言，看著女兒全身裹滿紗布感到相當難受，令她一夜白髮，即便如此也是告訴自己不能掉淚，在女兒面前需表現堅強勇敢的一面，陪她一同面對病情。

高芝芸說，當時女兒因大面積皮膚燙傷嚴重，需使用到頭皮的皮膚，因此女兒需剃光頭，要捨棄以往的烏黑亮麗長髮，高芝芸怕女兒擔心害怕，因此自己便先剃光了的頭髮，用自身的行動告訴女兒這並不可怕，一步一步帶著女兒脫離陰霾，高芝芸說，雖然至今事發6年了，女兒仍未康復，每周都要帶她去醫院做復健，但是擁有一顆堅定的心，必定能戰勝病情，而高芝芸也在2020年創立兒童燒燙傷協會，給予燒燙傷的孩童支持鼓勵，並讓家長能夠擁有更多資源管道。

高芝芸坦言，她育有一兒一女皆患有亞斯伯格症，在協助他們就醫之時，被醫生診斷出她自己本身也有疑似症狀，並請她去就醫，事後她才發現原來自己早患有亞斯伯格症，當時她已27歲，她說，亞斯伯格症的病友時常會有一些自我堅持、固執的行為，但她認為，若將這種堅持放在對的地方，便會帶來好的影響。

「照顧女兒就是我的堅持」高芝芸表示，雖然歷經女兒燙傷的傷痛，也放棄了自己的事業，但全心全意照料女兒，並陪伴她一起康復，就是她不變的堅持，在經營協會時，也是盡力提供燒燙傷孩童資源與經驗分享，讓孩童們能夠不害怕的勇往直前。高芝芸11日於桃園市政府獲頒模範母親殊榮，證明一路走來她為兒女的付出都是有目共睹。