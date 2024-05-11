「鞋鞋」你的愛！彰化空調暖男帶家扶兒買運動鞋

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經營空調行的俞幃騰小時候因家境關係曾接受過幫忙，他經營公司後，每年都會捐贈物資，回饋社會。今天他帶著28位彰化家扶中心扶助的運動小健將到鞋店挑選運動鞋，全部由他出資，店家得知其善行義舉，給予優惠，再加碼贈送每位家扶兒1組鞋拔及可麗奶。

來自台中市的俞幃騰（41歲）經營空調行，因緣際會在彰化縣福興鄉設立公司，因此想回饋在地弱勢兒少，每年固定時間捐贈物資關心彰化家扶受助家庭。

他從2021年開始在母親節前夕送上蛋糕與禮物分享給家扶媽媽及隔代教養阿嬤，耶誕節則是化身為耶誕老公公為家扶兒圓夢。2022年間，他帶領其公司全體同仁把彰化家扶整棟大樓冷氣全部免費清潔做保養；今天他則帶著家扶兒童到鞋店開心買鞋。

俞幃騰表示，他知道家扶兒有很多是運動小健將，需要常常更換鞋子，運動就是要穿好鞋，才能更加全力以赴，但因為小朋友的媽媽或隔代教養阿嬤無法負擔時常添購鞋子的費用，他才想說在母親節前夕，邀請家扶的運動小健將到鞋店買鞋。

今天有來自彰化12鄉鎮28位家扶小朋友到鞋店挑鞋，店家得知這項公益善舉，店長柯佩伶給予優惠，再加碼贈送每位家扶兒1組鞋拔及可麗奶，讓家扶兒隨時可以擦拭與保養這雙「小俞叔叔」所贈送的愛心鞋。

就讀高一的小衡是學校排球隊選手，他因今天校慶，昨天已先挑好鞋子，他請其媽媽代出席活動表示，以往挑選到喜歡的鞋子時，價格總讓人卻步，他都挑一般的布鞋，不會去挑選專用的運動鞋，但是他的運動量很大，鞋子很快就破損，真的很感謝「小俞叔叔」的善行，他會更努力苦練。