Netflix《駐韓超富族》演員IG介紹一次看

Netflix《駐韓超富族》6位演員成員IG介紹，每個人都大有來頭！

Netflix最新實境秀《駐韓超富族》也被稱為《璀璨帝國》韓國版，介紹6位來自世界各地喜歡韓國、居住在韓國的「超富族」，有從小旅美的韓國人柳希羅，熱愛衣服的她現在擔任國際精品的「客戶大使」，柳希羅每年都會到各地參加時裝秀，開玩笑的說：「會用盡各種方法坐在第一排」；現在有5000萬追隨者的努爾納伊姆，是位居住在杜拜的伊拉克裔美國人，她擁有各種名牌包，並希望未來能在韓國買房居住；「新加坡前1％」的楊大衛 ，搭私人飛機來回穿梭各國，並住在有客房服務一顆蛋要價1萬8韓幣（約427元台幣）的頂級大樓內，他出手闊氣，超自信的有趣言論吸引了許多粉絲；泰奧一出場就受到女主持人Mimi的讚美，帥氣的外表加上超正的價值觀，還有調情的能力，節目播出後就登上熱搜榜；從小在韓國長大的安娜，老公Malik是巴基斯坦王室，在巴基斯坦有數不完的土地，未來有機會一起到韓國居住。

1.柳希羅 Aren Yoo

Aren Yoo畢業於美國常春藤聯盟的康乃爾大學（Cornell University），很小就到美國生活的她，其實英文比韓文溜！工作是在韓國擔任國際精品的「客戶大使」，主要是擔任客戶與品牌之間的橋樑，在《駐韓超富族》中，Aren Yoo也展示出她超華麗的更衣室，並說她的衣服只會穿一次，甚至容易皺的衣服會讓它平躺在頭等艙。

2.努爾納伊姆 Noor Naim

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Noor Naim是居住在杜拜的伊拉克裔美國人，非常熱愛韓國，有想定居在首爾，在《駐韓超富族》中比較算是白手起家，她很早就開始在YouTube上傳影片，在26歲時獲得訂閱人數達到 1000 萬才能拿到的，YouTube鑽石獎牌，是中東和北非地區第一個，現在所有社群媒體加起來，Noor Naim已有5000萬粉絲的追隨。

3.楊大衛 David Yong

一出場就以「新加坡前1％」的超富足自稱的David Yong，充滿自信感的談吐，也為《駐韓超富族》增加不少趣味性，他的父親是長榮集團新加坡跨國企業的創辦人，家族成員的事業更跨足到木材、房地產到金融業，而他自己擁有投資公司，也是知名女團FIFTY FIFTY投資主之一，在《駐韓超富族》中，他參觀BLACKPINK Jennie居住的高級別墅社區La TERRASSE時，聽到高價160億韓幣（約3.8億台幣），完全不用考慮就能掏出黑卡購買。

4.泰奧 Teodoro Marani

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居住在韓國的義大利企業家Teodoro Marani，父母是義大利奢侈時尚品牌 Henry Beguelin 的執行長，全世界有80間門市，首爾就有7間，Teodoro Marani負責代表義大利方與韓國顧客溝通，另外他也有進口酒、廚師等工作，而他雖然含著金湯匙出生，金錢關卻很理性，與好友David Yong有很棒的互補效果。

5.安娜 Anna Kim

從國小開始就跟著爸媽在韓國生活的Anna Kim，出生於巴基斯坦，擁有韓國國籍，丈夫Malik是巴基斯坦王室，結婚後Anna也成為貴族一員，他們在巴基斯坦擁有數間別墅、一座城堡、一個莊園，還養了老虎、獅子等，Malik還管理約10萬名村民，未來夫妻倆有可能一同到韓國居住。

作者／Bonni Chang

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。