母親節前夕綠蠵龜回小琉球產卵 海保署1招掌握洄游動態

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海洋委員會海洋保育署與海洋生物博物館、台灣咾咕嶼協會於10日在屏東縣小琉球肚仔坪為今年第一隻產卵綠蠵龜（Chelonia mydas）安裝衛星發報器。這是海保署首次於小琉球做產卵母龜洄游追蹤，希望透過後續定位回報資訊，提升對小琉球產卵母龜於產卵期間、產後洄游路徑及其覓食棲地的瞭解。

海保署表示，2013年首次紀錄編號TW4425母龜在小琉球上岸產卵，此後平均每2至3年都有上岸產卵紀錄，今年則是牠第5度回到小琉球產卵，經量測其背甲直線長達116公分，相對高於2022年5隻產卵母龜的平均值的104公分。

此母龜已在4月產下3窩卵，海保署等待牠第4次上岸產卵時，裝設衛星發報器，試圖了解牠在產卵期間的洄游範圍，以及產後的洄游路徑。而台灣咾咕嶼協會為了讓海龜有乾淨的產卵環境，於9日在肚仔坪沙灘辦理淨灘活動，共清出245公斤垃圾，沒想到當日晚間編號TW4425母龜就上岸產卵了。

海保署今年委託台灣咾咕嶼協會辦理「小琉球產卵母龜生殖暨周邊海龜調查」，自3月做產卵母龜生殖監測，並在4月3日記錄到爬行痕跡與疑似原地覆沙，直到4月17日方確認此為編號TW4425的產卵母龜，該協會也在卵窩放置溫度計，希望記錄全球暖化對於稚龜雌性化的影響。

海保署指出，小琉球在2013年有2筆產卵母龜產後洄游的紀錄，一隻繞台灣南部沿著黑潮往北，另一隻穿過台灣海峽往大陸沿岸游去，希望這次的衛星追蹤可以了解這隻母龜產後的遷徙路徑，作為規畫海龜保育措施的參考。

海保署再次呼籲，每年的5至10月是台灣地區海龜繁殖的季節，澎湖望安、台東蘭嶼跟屏東小琉球都是海龜重要的產卵棲地，請民眾在海域或沙灘遊憩活動時，務必留意。若發現疑似違法行為，請協助完整蒐證，並向所在地海洋保育主管機關檢舉，或通報「118」專線。同時提醒大家能日常減塑，一起守護珍貴的綠蠵龜及海洋生物資源。