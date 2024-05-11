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礁溪知名飯店攜手賓士推低碳旅遊 住房可駕純電車暢遊景點

  • 中時即時 陳韻萍
礁溪寒沐攜手Mercedes-Benz推出「龜山島沐夏秘旅」一泊二食住房專案，搭配龜山島賞日出行程，一晚最低11500元起。（寒舍餐旅提供）
礁溪寒沐攜手Mercedes-Benz推出「龜山島沐夏秘旅」一泊二食住房專案，搭配龜山島賞日出行程，一晚最低11500元起。（寒舍餐旅提供）

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永續議題發燒，觀光旅宿業者也紛紛提倡環保愛地球，推出低碳旅遊呼應永續。寒舍餐旅旗下的礁溪寒沐酒店，獨家合作台灣賓士，推出期間限定的「純電．星旅程」自駕遊一泊二食住房專案，旅客入住期間可體驗駕乘Mercedes-Benz EQE SUV純電休旅車，暢遊礁溪各景點；填寫問券及完成社群分享，即可獲得市價2381元的Mercedes-Benz精品組。活動期間，賓士暢行APP白金會員車主透過禮賓服務訂房，還可獨享尊寵禮遇。

礁溪寒沐酒店位於熱鬧的宜蘭礁溪商圈，鄰近礁溪火車站及轉運站，下車後步行約5至10分鐘即可抵達，交通便捷，業者還提供台北至礁溪的接駁服務。為推動低碳旅遊，旅客不管是搭乘大眾交通工具或是飯店接駁車到訪礁溪，搭配住房專案，除可入住望岳閣房、享受晚餐及翌日自助式早餐外，最特別的是房客可駕駛Mercedes-Benz EQE SUV純電休旅車，暢玩五峰旗風景區、龍潭湖風景區與跑馬古道等觀光景點。專案房型一晚14,000元起。

此外，礁溪寒沐酒店6月30日前同步推出「龜山島沐夏秘旅」一泊二食住房專案，入住一晚最低11,500元起，含晚餐、翌日「MU TABLE」自助式早餐及參加龜山島行程的外帶餐盒，入住可享有搭乘Mercedes-Benz EQS SUV接駁服務體驗。

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