習近平結束訪歐 王毅：中歐關係處於關鍵時期

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中國國家主席習近平結束歐洲之行，中國外交部長王毅介紹出訪情況，表示近年中歐關係在國際局勢深刻演變背景下，出現一些新問題新挑戰，未來中歐關係何去何從，處於關鍵時期。

習近平5月5日至10日對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國是訪問。行程結束之際，王毅向隨行記者介紹此訪情況。

王毅表示，歐洲是多極格局重要一極，也是中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴。近年來，中歐關係總體保持發展，同時在國際局勢深刻演變背景下，也出現一些新問題新挑戰。

他指出，明年是中國歐盟建立正式外交關係50週年，中歐關係何去何從，處於關鍵時期。

王毅提到，中歐之間沒有地緣政治矛盾，沒有根本利益衝突，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方，雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，深化戰略溝通，增進戰略互信。

他批評有個別國家炮製所謂「中國責任論」和各種甩鍋推責言論；強調中國不是烏克蘭危機的製造者、當事方，中方有誠意，有行動，也有原則，不接受任何利用危機抹黑中國、煽動新冷戰的言行。

此外，針對國際關切中國產能過剩論，王毅表示，習近平訪法時說明，中國新能源企業在開放競爭中練就了真本事，代表的是先進產能，不論是從比較優勢還是全球市場需求角度看，都不存在所謂產能過剩問題。因此中歐雙方在綠色和數位轉型中有著廣泛巨大合作空間。

王毅總結，稱「習近平這次歐洲之行發出了和平、團結、合作的強音，充分體現了大國大黨領袖的全球視野、天下情懷和時代擔當」。

另美國之音（VOA）今天報導，習近平疫情結束後首次赴歐訪3國，但他這次訪歐所感受到的氣氛與以往已大不相同；而此行選擇到訪法國，分析認為，顯然意圖製造西方的分歧，但歐洲忌憚中俄往來密切，反阻礙中歐關係改善，以致習近平分化美歐的意圖難得逞。