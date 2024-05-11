鄉林文教基金會頒獎表揚160位故事主角 讓堅持精神廣為傳頌

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鄉林（5531）集團暨鄉林文教基金會今（11）日舉辦「雲林100堅持故事」徵文頒獎活動，現場頒獎表揚160位故事主角。雲林縣長張麗善表示，肯定每一個力守崗位堅持到底的故事主角，也為雲林人感到驕傲；鄉林集團董事長賴正鎰表示，雲林是他的故鄉，所以「雲林故事、鄉林來傳承」！

賴正鎰表示，鄉林集團創立40多年來，堅持打造極致生活美學，呈現真善美生活體驗，以「堅持執著、品質保證」作為核心經營理念。因此鼓勵鄉親們把自己擇善堅持與不斷創造、追求美好的堅持故事，以文字寫出紀錄。

張麗善感謝鄉林的拋磚引玉，她也向鄉林爭取回雲林投資，「沒想到這個願望真的快要實現了！」張麗善說，鄉林除將回雲林蓋第二座涵碧樓之外，還在斗六市中心蓋一座飯店宅，讓雲林人都充滿期待，希望雲林觀光資源豐富，觀光人潮很快突破2,000萬人次。

立委張嘉郡說，看到這麼多堅持故事，覺得很感動。她也宣布，立法院長韓國瑜選定今年的國慶焰火在虎尾高鐵特區，希望能帶動雲林觀光。

鄉林文教基金會表示，此次徵文活動共收到兩百多篇故事，為了讓這些堅持與價值繼續傳頌出去，且不要有遺珠之憾，經過評選後，決定增額選出160篇，將贈送堅持故事主角一張日月潭涵碧樓住宿券，也會將獲獎故事集結成書，送給雲林縣府及各鄉鎮市圖書館。

其中，故事主角之一的郭和昌醫師，被朋友暱稱為「Kawasaki 郭」，是亞洲知名的川崎症權威專家，為了讓病童能即時獲得最妥適照顧，他與團隊共同研發出一秒就可以辨別川崎症的紅外線光學裝置」，他在領獎時感謝鄉林讓更多人看到雲林人堅持的故事。

另一個是雲林地院法官王子榮，在繁忙工作之餘，還是堅持撰寫法普文章。他認為「社會需要持續不斷的對話」、唯有跨越人民與司法之間的門檻，使人民有更多接觸法律議題的機會，才有可能改變過往的想法，努力用平易的方式跟大眾對話、推廣法律常識。

台灣國產牛自給率約5％，雲林褒忠經營一甲子的「農場晃晃」，第三代陳柏吟成功養出本土安格斯牛，規模目前全台最大。陳柏吟自美返國後，因為想吃好吃的牛排，決定自澳洲進口和牛及安格斯牛，自己育種，餵食添加亞麻籽的熟化飼料，每頭牛都養足28個月，養出油花分佈均勻，畜牧人的故事令人動容。

此外，西螺大同醬油第五代經營者曾士豐，接班後從四個面向著手轉型，第一從制度面全面做國際認證，第二在產品產發上不斷創新，第三對外形象升級，因此創立觀光工廠打造黑金釀造館，第四設備升級，也就是自動化生產提升產能，帶領百年企業不斷挑戰與突破。

評審團之一的虎科大中文系教授洪明達表示，故事徵文活動很有意義，小人物大啟發是他最深刻的感觸，回鄉尋根年輕人向土地學習、對生命醒思，及自發性投入文化傳承，展現對鄉土的熱愛，雲林人的勤奮與踏實，成為這片土地最美的風景。

鄉林文教基金會為搭配活動主題「堅持」，今日邀請歌手翁立友到場演唱經典歌曲「堅持」，向雲林人的堅持表達敬致之意；由於適逢母親節前夕，婆婆媽媽最愛的芒果公主－喬幼，也受邀演唱膾炙人口的歌曲，讓雲林人都度過一個溫馨快樂的午後時光。