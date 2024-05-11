Acer筆電Swift Go 14推出莓果粉新色 momo購物網獨賣

Acer的輕薄筆電Swift Go 14推出新色，宏碁首台仿手感水洗莓果粉的Swift Go 14鋁製全金屬機身重量僅1.25公斤、薄1.59公分，搭載AMD Ryzen 5 7430處理器，同時支援擴充雙SSD，可輕鬆升級；最高可達14.5小時全天候電池續航力；內建支援IPS廣視角的14吋Full HD霧面螢幕，擁有100% SRGB廣色域，而86.44%高屏占比，讓視野更大，且獨家 Acer BlueLightShield 藍光護盾技術，可自動調節色調及亮度，降低可能的有害藍光量，內建16GB LPDDR4X RAM及512GB PCIe 4.0 SSD儲存，建議售價2萬4900元，於momo購物網獨賣。

這款新品採用Wi-Fi 6E無線技術，提供更高的數據傳輸速度和更低的延遲，上網遊戲、看劇更流暢；內建多元連接埠，包括2個Typc-C，其中一個可充電，充電30分鐘即可使用4小時、2個Typce-A及HDHI 2.1和Thunderbolt 4連接埠，高速傳輸、快速充電、外接螢幕一孔多用十分便利。同時擁有Acer多元獨家技術：如玻璃質感般滑順的 OceanGlass環保觸控板、具有時序雜訊抑制技術（TNR）的Full HD網路攝影機，可自動降雜訊以及Acer PurifiedVoice技術的AI降噪功能，透過3支麥克風的相互協作，可收錄清晰明亮的人聲，減少背景噪音和講者以外的其他雜音加上DTS音效，確保視訊通話畫質及音質的清晰。