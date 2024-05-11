「模特大面試」揭序幕 「臺灣時尚週」6月登場

眾所矚目的「臺灣時尚週」，將於6月21日至23日一連三天在臺中驛鐵道文化園區舉行。活動前，特別在今(11)日假臺中烏日臻愛花園飯店舉辦新聞發佈會，並同時舉辦「模特大面試」，為即將到來的臺灣時尚週預先造勢，並宣告這深受期待的年度盛事正式啓動，吸引了眾多時尚界人士及公眾的關注與參與。

臺灣時尚週為致力於打造、匯聚全球時尚力量、引領時代潮流的國際化平台。活動集結各國優秀創意者、藝術家發佈與展演，以創新思維展現臺灣的文化面貌和時尚底蘊，促進時尚文化旅遊，推動臺灣文化宣傳與時尚產業發展。近年來，臺灣時尚產業蓬勃發展，本土設計師和模特在國際舞台上屢獲殊榮，此次臺灣時尚週的舉辦，不僅為本土設計師、品牌以及模特等提供了展示才華的舞台，更為臺灣時尚產業注入了新的活力。

臺灣時尚創意產業聯盟主席吳建宗於發佈會上表示，時尚不僅僅是服飾的展示，更是文化、藝術和生活方式的體現。本屆時尚週將以此為契機，展現臺灣獨特的文化底蘊和創意精神，推動時尚產業與文化藝術的融合發展。同時，他還強調，臺灣時尚週不僅是時尚界的盛事，更是展現臺灣時尚創意產業實力和魅力的重要舞台，通過本屆時尚週，他希望能夠將臺灣時尚創意產業推向新高度，更進一步提升臺灣在國際時尚界的影響力和知名度。

活動現場，吳建宗主席、臺灣時尚創意產業聯盟執行總監李卓燊、以及理事王雅美共同按下啟動按鈕，宣告臺灣時尚週正式揭開序幕。隨著啟動儀式的進行，現場氣氛達到最高潮。與會嘉賓紛紛表示，對即將到來的時尚週充滿期待，相信這將是一場充滿創意和魅力的時尚盛宴。同時，他們也對臺灣時尚創意產業的未來發展充滿了信心和期待。此次發佈會不僅展現了臺灣時尚產業的活力與魅力，可預期的，在各方共同努力下，臺灣時尚週將成為推動時尚產業發展的重要力量，為時尚愛好者帶來更加精彩紛呈的時尚體驗。

繼今(11)日發佈會成功召開之後，下午於同地點更盛大舉辦「臺灣時尚週模特大面試」，吸引了來自全國各地的眾多模特新秀參與，他們帶著對時尚的熱愛和對夢想的追求，共同為觀眾呈現了一場精彩絕倫的視覺盛宴。

本次模特大面試是臺灣時尚週的重要環節之一，旨在選拔出具有潛力和魅力的模特，為時尚週增添更多活力和亮點，更為模特們提供了一個展現自我才華和魅力、實現夢想的舞台。面試現場，模特們通過走秀、擺拍等方式，向評委和觀眾展示自己的專業能力和個人魅力。在緊張的面試過程中，選手們紛紛展現出了自己的獨特之處。有的模特以自信的姿態和優雅的臺風贏得了評委的青睞，有的則以獨特的造型和出色的表現力吸引了觀眾的眼球。現場參與面試的模特紛紛表示，這些經歷對於他們的成長和發展將起到積極的推動作用，他們非常珍惜這次機會，如有幸入選，他們將會以更加飽滿的熱情和專業的態度，為時尚週的成功舉辦貢獻自己的力量。評選團表示，雖然這次參加「模特大面試」的模特有很多都沒有經過專業訓練，但非常具有潛力，之後將會對此次入選的模特進行各項專業訓練，讓他們具有登上國際舞台的水準，在模特界發光發熱。

臺灣時尚週組委會對本次模特大面試的成功舉辦表示了高度贊賞。李卓燊表示：「此次大面試的圓滿落幕為時尚週的成功舉辦奠定了堅實的基礎。這場活動不僅為模特們提供了展示才華的舞台，更為他們打開了通往國際時尚舞台的大門，我們期待這些脫穎而出的模特們能夠在未來的時尚界中綻放光芒。」

作為亞洲的重要經濟體和時尚中心，臺灣一直以其獨特的時尚氛圍和創意設計吸引著全球的目光。此次模特大面試的舉辦，不僅為時尚產業注入了新的活力、進一步提升臺灣時尚產業的國際影響力，更宣告「臺灣時尚週」已正式進入倒數計時！