日本採購560萬人份高價新冠口服藥 日媒：逾7成未用

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時 王嘉源】共同社11日報導說，日本政府採購的560萬人份新冠病毒感染症高價口服藥中，相當於約77％的約430萬人份尚無使用眉目。據厚生勞動省說明，由於廠商開始了口服藥的常規銷售，再加上新冠病毒在《感染症法》等級下調為「5類」，因此除緊急狀況外，政府採購的藥品無法出貨。預計將從靠近使用期限的藥品開始陸續廢棄。上述數據根據政府的公開資料等計算得出。

東京大學特任副教授五十嵐中（醫療經濟學）指出，在難以預測傳染動向的情況下，「很難預判」要確保多少藥品。五十嵐表示：「藥品短缺會產生健康風險，過多則會造成經濟損失。有必要針對下一次傳染病探討分別能允許到何種程度。」

厚勞省表示，2022年11月鹽野義製藥的Xocova緊急獲批前，政府承諾採購100萬人份，獲批後追加100萬人份，即合計採購了200萬人份。此外，政府還確保了160萬人份默沙東的「LAGEVRIO」（即Molnupiravir）、200萬人份輝瑞的「Paxlovid」。採購金額未對外公布。

根據已公布的採購數與出貨數的資料等，計算的結果是截至2024年3月底，Xocova還剩約177萬人份、LAGEVRIO還剩約78萬人份、Paxlovid還剩約175萬人份未使用。