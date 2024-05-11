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格蘭傑挑戰永恆 Lagavulin攜手硬漢男星

  • 中時即時 陶福媛
威士忌釀酒大師Maureen Robinson打造肯塔基貓頭鷹純波本大師限定版威士忌。（Kentucky Owl提供）
威士忌釀酒大師Maureen Robinson打造肯塔基貓頭鷹純波本大師限定版威士忌。（Kentucky Owl提供）

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近來台北酒壇熱鬧滾滾，格蘭傑 （Glenmorangie）在台推出拿下國際大獎的「格蘭傑18年The Infinita」威士忌，Lagavulin酒廠攜手好萊塢硬漢男星尼克奧佛曼（Nick Offerman）推出11年聯名款威士忌，來自美國的肯塔基貓頭鷹（Kentucky Owl）則禮聘調酒大師Maureen Robinson，以波本威士忌大師限定款Maighstir Edition，無不讓人傾心。 品飲高年份威士忌蔚為流行，格蘭傑近日主打18年單一麥芽威士忌「The Infinita」，為首席製酒師比爾梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden）的得意作品，3年內就拿下全球六項金獎，以及數十個國際頂級獎項，而酒款以無限記號為靈感，代表了美味無限，別具意義。 位於蘇格蘭艾雷島上的Lagavulin酒廠創立於1817年，200多年來一直以釀製渾厚力量和特色的單一麥芽威士忌著稱，今年攜手賣座影集《最後生還者》男主角尼克奧佛曼，推出「Lagavulin 11年奧佛曼限定版」，身為Lagavulin資深鐵粉的他將自已熱中海洋冒險和加勒比海的熱情注入酒款當中，酒香融合了威士忌和蘭姆酒的元素。 美國威士忌肯塔基貓頭鷹看好台灣市場，由前首席調酒師John Rhea與威士忌調酒大師Maureen Robinson合力打造純波本威士忌蘇格蘭大師全球限定版（Kentucky Owl Straight Bourbon Whiskey Maighstir Edition），以波本飽滿豐富多變風味，創造出具有蘇格蘭威士忌特色的作品。 ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

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