2024中國信託女子公開賽 陳萱奪冠

中國信託商業銀行主辦，TLPGA台灣女子職業高爾夫協會、JLPGA日本女子職業高爾夫協會共同認證的「2024中國信託女子公開賽－JLPGA巡迴特別錦標賽」，今日5/11週六於東方高爾夫球場展開第三回合最後一天賽程，在燠熱的氣溫下，眾女將把握最後機會積極進攻，同時盡量減少失擊創造致勝契機。昨天球運不佳陷入苦戰的陳萱，今天在開球木桿與鐵桿全面發揮的情況下，終場繳出69桿成績，最終以三回合213桿勇奪個人職業生涯首冠。前一回合展現高效鐵桿與推桿演出的中國信託贊助球員侯羽薔，本日下半場陷於頻救平標準桿、未能收進博蒂的窘境，最後以最終回合71桿，三回合214桿成績獨居第2名作收。

原本前兩天結束仍以高於標準桿5桿的149桿排在並列第12位的陳宇茹，今天出發後宛如進入無人之境，各式擊球極為順手，全天出現1鷹4鳥0柏忌的66桿優異紀錄，三天總合為低於標準桿1桿的215桿成績，與蔡佩穎、俞涵軒、張子怡、張靖翎等選手並列第3名結束本週賽事。

前半場順利救球 關鍵推桿開啟致勝密碼

職業生涯多次與冠軍失之交臂的陳萱，在本屆中國信託女子公開賽初嘗高舉冠軍盃的滋味，針對個人在決戰日的表現，她在賽前便預期天候良好的情況下，領先榜上的眾將勢必全力以赴打出更低桿的成績，因此第1洞出發後便盡可能積極進攻：「今天整體表現都比前兩回合好，尤其是鐵桿修正許多，上果嶺後落點更為理想。前9洞打完我尚未留意戰況如何，直到第13洞打完才發現我跟羽薔僅相差一桿，然而關鍵的第14洞我把握住相當重要的抓鳥機會，推進並追平之後，我才開始自信有奪冠的希望。」回顧這難忘的一天，陳萱認為最可惜的就是第2洞的3推，距離洞口僅1.5碼，但第一推過洞，第二推太大力甚至比第一推還遠，最後三推苦吞柏忌，但整體推桿還是有些進步，即使果嶺外切球不盡理想（切短），但最後都能藉由推桿救回來。

陳萱與本次取得並列第3名的俞涵軒，皆為東方球場本屆特別推薦參與本賽事的選手，透過機緣與協助取得參賽權並逆轉演出奪冠大戲的她，賽後相當感性的表示：「這次奪冠對之後生涯與信心的延續有莫大的幫助，特別是歷經去年受傷之後，一直打不出太出色的成績，曾經腦袋裡還萌生是否終止球員生涯，但家人，特別是父親不斷鼓勵我不要放棄，現在終於拿下第一勝，這一冠總算能讓他們放心，並且讓他們堅信我可以在高爾夫這條路繼續昂首前行！」

中國信託贊助球員侯羽薔，最可惜的地方就是未能複製昨天推桿的完美手感，「整回合累積了30推，後9洞的推桿很不順，路徑總是差了一點沒能在轉折後進洞，即便今天擊球執行比昨天更精準，擊球距離也都能達到。」侯羽薔今天開球上球道率絕佳，另外有13洞標準桿上果嶺，後9洞卻未能收進任何小鳥，直呼推桿運氣確實不佳，導致最終未能翻轉戰局，拿下繼去年緯創女子公開賽後生涯第2勝。賽後她將在短時間內休息下，下週比賽前會利用時間持續練習，除適應不一樣的場地外，也加強個人揮桿穩定度。

堪稱本回合收穫最大的球員之一，陳宇茹本日精彩的演出，讓她迅速從出發前的位置竄升9個位置以並列第3名結束比賽，對此她相當滿意自己從梯台到果嶺上的全方位表現，「今天打出16洞Par on，總推桿數才28推，所以今天順利到沒有出現任何柏忌。」早晨練球時，向來慣於打出右弧球的陳宇茹發現飛行路線反而容易左弧，因此等於下場後一桿一桿小心鎖定方向擊球。她認為即便像出發後前5洞長桿都不是很好，拼命在救球，落在果嶺的位置也不如預期，許多是不好處理的下坡推桿球位，但所幸大部分球洞不會落在太難打的長草區域，加上擊球距離比前兩天更遠，因此製造出許多100碼左右的進攻果嶺球去創造後面的抓鳥機會。

同樣並列第3名的蔡佩穎亦是在三天成績上倒吃甘蔗，在開球更為理想的前提下，她全場進步到14洞標準桿上果嶺，外加效率極高的推桿結果（28推），讓她繳出優異的68桿成績單並迅速上升5個名次，大大彌補前兩回合相對低迷的桿數。東方球場特別推薦參賽的另一位選手俞涵軒則是在Par 4第6洞開球下水苦吞雙柏忌後，慢慢緩和擊球節奏並在後9洞多次博蒂進補，幫助她打出71桿成績同列第3位，而她最感到驚奇的收穫除了穩定性的成長外，賽後獲得的球場附賞（前三名選手皆可獲得的特別獎項），也就是東方球場榮譽會員1年更讓她感覺不虛此行。

同樣因前9洞節奏（甚至在第5洞因速度過慢，全組被開出黃牌）而感到混亂的張靖翎，與同組選手直到第9洞才追上速度，自己的揮桿節奏方能回歸正常；對於這次比賽她最大的收穫便是對於快速下坡推桿的掌握，如Par 4第9洞距離洞口6碼的推桿，順利掌握住後收進小鳥，成為進入後半場前很重要的關鍵點。

覺得今天開球與鐵桿穩定度優於昨日的張子怡，則是未能改善昨天不順暢的推桿手感，「感覺今天站上梯台後比昨天更果決、更有信心，但儘管今天果嶺速度比昨天慢一點，但部分推桿的球運真的很可惜，除第2洞出現這次唯一一次三推外，像第9洞那個柏忌，近3碼第一推明明路徑還不錯，就只是力度小了一點，接近洞口前就繞過去；這次結束後我會好好練推桿來準備接下來的比賽。」張子怡賽後將更換另一款大頭式推桿來因應下一座比賽球場，並且在打完之後隨即返回美國，專心準備接下來愛巡賽賽事。

精彩廝殺戲碼 期待明年再度上演

2024中國信託女子公開賽三回合戰況結束後，大會頒獎典禮上由中國信託慈善基金會副董事長陳國世頒贈冠軍獎盃予陳萱選手，冠軍獎金540萬日圓（約新台幣114萬元）則由賽事主席暨日本東京之星銀行董事長黃清苑親自頒發。

典禮上陳國世副董事長率先致詞時表示：「經過激烈的三天賽事，陳萱終於如願以償取得職業生涯第一座冠軍。這次賽事成功圓滿，我們在此感謝TLPGA、JLPGA、東方球場工作團隊的協助，以及108位冠軍選手的努力付出，也感謝現場與電視機前球迷的支持，讓中國信託第13屆的賽事能夠圓滿落幕！」

黃清苑董事長也在隨後透過演說為賽事劃下句點：「這是JLPGA與TLPGA共證合作的第二次賽事，我們很高興今年終於由台灣選手將冠軍盃留在台灣！此外我們也要感謝東方球場的全力支持，在歷來13屆中國信託賽事協助了共8屆之多，我們也要給予球場服務品質至高肯定，也期待東方球場來年能夠繼續相挺。

最後我們恭喜陳萱，因為本屆賽事的勝利，將讓她自動通過日巡賽會員資格考第三關，未來就能夠參加QT比賽，若QT賽能夠維持在40名內，明年便能參加大部分日巡賽事。相信廣大球迷都很期待陳萱能夠再接再厲，未來順利通過下一個重要關卡！」