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驚！「中國天眼」發現一批迄今最遠中性氫星系

  • 中時即時 李文輝
中國天眼發現迄今最遠中性氫星系。圖為中國天眼夜景無人機光繪。（新華社）
中國天眼發現迄今最遠中性氫星系。圖為中國天眼夜景無人機光繪。（新華社）

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新華社11日報導，從中國科學院國家天文台獲悉，「中國天眼」FAST近期發現了6個距離地球約50億光年的中性氫星系，這是人類迄今直接探測到的最遠的一批中性氫星系。相關成果10日在國際學術期刊《天體物理學雜誌通訊》線上發表。

據指出，氫是宇宙中最早形成的元素，通常以中性氫形式存在。中性氫廣泛存在於宇宙的不同時期，是不同尺度物質分佈的最佳示蹤物之一。對中性氫進行探測、研究，對於理解暗物質、暗能量屬性，解讀星系形成和演化過程等具有重要意義。此前，「中國天眼」已發現了4萬多個中性氫星系樣本。

此項研究中，大陸國家天文台研究員彭勃主持的超深場巡天專案，充分發揮「中國天眼」高靈敏度以及19波束接收機大視場優勢，對遠距離和暗弱中性氫星系開展深度「盲尋」，發現6個距離地球約50億光年的中性氫星系。

「我們還與國內外多個團隊合作，綜合利用多個天文望遠鏡的多波段觀測數據，成功找到了這6個遠距離中性氫星系的光學對應體。」彭勃說，「中國天眼」為我們提供了探測遙遠中性氫星系的新途徑。

團隊還估算了這些中性氫星系的密度。「這6個中性氫星系的其中一個具有迄今最大的中性氫品質。」論文第一作者、國家天文台席宏偉博士說，隨著「中國天眼」在中性氫領域取得更多新發現，我們有望發現更多宇宙奧祕。

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