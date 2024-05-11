酷聖石冰淇淋開心果口味「不含開心果」 顧客提告

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美國紐約一名女性購買酷聖石（Coldstone）開心果口味桶裝冰淇淋後發現，原料根本不含開心果，憤而對酷聖石的母公司Kahala Brands提出告訴。本案尚未正式審理，但紐約東區法院上週表示，酷聖石對產品的描述有意誤導顧客。

原告指出，酷聖石的開心果冰淇淋不含真正的開心果，只有各種香料和人工色素。原告律師表示，如果消費者提前得知該產品不含開心果，也許就不會產生購買意願，或只願意付出較低價格。

原告律師也提及其他「涉嫌詐欺」的冰淇淋口味，包括芒果、椰子、薄荷、柳橙、柳橙雪酪和奶油胡桃。但負責本案的法官布朗（Gary Brown）表示，因為原告為其他口味提供的證據不足，接下來的訴訟只能集中於開心果一個口味。

酷聖石的律師引用2020年另一起案件進行辯護。該案原告稱，「香草」冰淇淋的稱呼誤導消費者相信產品的風味來自香草豆或香草精，法院判決消費者敗訴，因為其他天然香料也能建構出香草的風味。

本案法官布朗反駁稱，「香草」一詞既可以是名詞，也可以是形容詞，有時僅用於表示一種風味，而非專指香草豆本身，例如香草香氛蠟燭；至於「開心果」，字典定義為名詞，僅能用於指涉真正的開心果。

酷聖石也表示公司已在網站上全面揭露產品成分，但這項論點也遭到布朗的反駁。布朗表示：「消費者在購買冰淇淋前還要先上網搜尋，真令人難以想像。建議律師提出這種論點前，先去查查什麼叫做『掃興』（buzzkill）」。

目前尚未得知此案正式審理的時間。Kahala Brands暫未回應任何媒體。