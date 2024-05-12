颱風假是上班族小確幸？專家：雇主宜給薪但不強制

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颱風逼近台灣，縣市政府宣布停班停課。如果員工本來就是居家上班，那還有颱風假可以放嗎？颱風停班，是否影響薪水發放？《勞資小白超實用寶典》由勞動法專家陳業鑫親解常見勞資地雷，釐清勞資雙方互動界線，幫助經理人管理不犯錯、工作者具備勞動法規常識，職涯更有保障。

其實勞動法中並無「颱風假」，颱風假是被誤用的名詞。

因颱風等天災因素，部分企業讓員工停止出勤上班，是依據勞動部制定的「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」為依據辦理， 目的是為了天然災害發生時（後），為保護勞工生命安全及兼顧事業單位營運需求而訂定本要點。

依本要點第六條規定：天然災害發生時（後），有下列情形之一者，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分：

一、勞工工作所在地經轄區首長依「天然災害停止辦公及上課作業辦法」（以下稱作業辦法）規定通報停止辦公，勞工因而未出勤時。

二、勞工工作所在地未經轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，惟勞工確因颱風、洪水、地震等因素阻塞交通致延遲到工或未能出勤時。

三、勞工工作所在地未經轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，惟其居住地區或其正常上（下）班必經地區，經該管轄區首長依作業辦法規定通報停止辦公，致未出勤時。

由上述規定可知，在颱風、地震、洪水等天然災害影響勞工出勤工作安全時， 特別是勞工工作所在地、居住地或其通勤必經地區，經該管轄區首長宣布停止辦公時，勞工均得合法主張停止出勤，而不會構成無正當理由的曠職。但因天災「停止出勤」並不是《勞基法》第三七條規定的五一勞動節、端午節、中秋節、國慶日等國定假日的休假，因此，在我國勞動法令的正式用語及定義中，並無「颱風假」的概念。

居家工作的勞工，可以放「颱風假」嗎？

由於大部分工作型態，勞工均須依約定到雇主的辦公場所出勤工作提供勞務，所以若有颱風等天災，勞工工作地、居住地、通勤必經地轄區首長依規定宣布停班，或勞工確因颱風、洪水、地震等因素阻塞交通致延遲到工或未能出勤時，勞工可依前述要點第六條規定停止出勤。

但若勞資雙方約定居家工作為勞務提供的地點及模式，即便地方政府首長宣布停班，勞工因為本來就沒有通勤的需求，更不會因為天災而升高通勤風險，如果地方政府宣布停班當日本來就是工作日，居家工作不受影響，勞工仍應依約在家以遠距方式履行工作義務。

勞工堅持放「颱風假」不出勤的話，雇主可以視為曠職，可以不給當日薪水，甚至可以懲戒，若連續三日曠職或一個月內曠職達六日的話，雇主可以直接開除員工而無須給與預告期及資遣費。

颱風停班，是否影響薪水發放？

依前述要點第七點規定，勞工因天災無法出勤工作，雇主「宜」不扣發工資。但應雇主之要求而出勤，雇主除當日工資照給外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助。

由上述規定可知，勞工因颱風受影響而無法出勤提供勞務者，勞動部建議雇主「宜不扣發工資」，亦即雇主並無法定義務一定要給付工資。但若居家工作者，出勤如未受颱風影響，仍然照常工作者，雇主依原來約定給付工資，乃屬當然。