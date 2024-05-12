新光暫停募集有玄機？ 換股大秀聚焦金融？ 高股息ETF市場透露的新訊息

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新光投信高股息ETF暫停募集，掀起政府加大高股息監管的討論。但投資人更該關注的，恐怕還是5、6月即將到來的換股潮，以及在配息數字背後的可能誤解。

「最壞的狀況發生了。」就在5月2日「新光台灣高息優質成長ETF」宣布停止募集前不久，一則內部人士給記者的簡訊文字，透露對這檔高股息ETF暫停募集一事的失望之情。雖然不是第一檔未能如期募集的高股息ETF，但也引起市場關注，政府對於高股息ETF的態度，是否因為今年的熱潮有所轉向？

根據《財訊》雙週刊報導，截至2024年3月底，我國證券投資信託ETF市場規模已達新台幣4.7兆元，占整體證券投資信託基金規模61.08%，其中台股ETF規模達1.8兆元。受益人數最高的前十檔ETF中，有7檔屬於高股息，顯見其熱門程度。

新光有市場考量？ 市場熱議

「主要是市場考量。」主管投信ETF業務的金管會證期局，當天旋即澄清「轉向」傳言。證期局副局長黃厚銘解釋，基金審查程序都保持一致性、中立性，業者基於市場變化和商業考量，與審查問題不相關。

即使如此，「強化監管」仍是白紙黑字的政策方向。就在新光投信高股息ETF暫停募集兩天前，金管會4月30日拋出《金管會協同周邊單位再精進ETF監理措施》，其中明確指出，從ETF銷售、發行與交易三大層面加強監理，特別在發行面強調兩大重點：「高股息」ETF名稱後加註警語，以及ETF對個別股票持有集中度，都與近期高股息熱潮脫不了干係。

舉例來說，今年先後打破募集規模紀錄的高股息ETF00939與00940，其成分股重疊檔數就高達22檔。

另外值得關注的是，正當4月台股維持月線收紅，上漲0.5%的同時，受益人數前十名的高股息ETF，有7檔在4月繳出負報酬。今年掀起熱潮的00939、00940，上市至今仍分別下跌5.26%與2.05%。

對此《投資家日報》總監孫慶龍提醒投資人，高股息往往得犧牲高成長，且如00939、00940等熱門高股息ETF發行之後，正值台股大盤4月歷史高點與最大跌點的震盪，選股邏輯仍待考驗，投資人應著眼於長期投資價值。

因此相較於政府強化監管與市場波動，投資人更該關心的，還是隨5、6月除權息旺季而來的換股潮。《財訊》雙週刊指出，特別是高股息ETF，在公司股利政策宣布後，成分股也勢必跟著乾坤大挪移。

金融股息誘人！ 可能獲青睞

凱基投信預估，金融類股有機會在這次換股潮中獲得收益型資金的關注；以五月宣布配發1.8元現金股息後，下一個交易日即漲停板的中信金，市場也預估可能成為高股息ETF下一波換股的熱門標的之一。相反的，科技類股則可能受到評價偏高與降息延後的影響。

然而投資人也要注意，「換股」在不同ETF的操作大不相同。首先是時間點，時間差可能是一個月以上。以00940為例，根據公開說明書，每年在5月與11月的第7個交易日為審核基準日，並且在基準日後隔5個交易日生效，意即今年生效日為5月10日；而最「資深」的0056，調整成分股時機則是在6月第3個週五的下一個交易日，今年將落在6月24日。儘管公司配息在5、6月均會大致底定，但股價與殖利率計算直接相關，甚至美國聯準會與地緣政治等因素，都可能影響成分股調整結果。

此外，同樣的換股潮，對不同ETF影響幅度也不同。如00940在5月轉換期間並無調整數量限制，11月則有最多15支的限制；相對於0056而言，則有「納入五支及刪除五支為上限」。

根據《財訊》雙週刊報導，每當ETF掀起熱潮，總會帶入新一波投資者。儘管省下選股、分析的工夫，但了解選股規則，還是投資前不能省掉的功課。…（本文出自《財訊》雙週刊711期）

文／張道宜