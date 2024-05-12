製造業第二季回穩 無薪假人數估逐步下降

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勞動部於5月初公布減班休息統計，實施單位269家，人數6,204人，實施人數創下近3年來新低點。對於16日將發布的新一期統計，勞動部官員評估，隨製造業景氣逐步回溫，訂單回穩，預期無薪假人數應能維持緩步下降趨勢，不過詳細行業類別仍要視最後數據而定。

勞動部官員指出，無薪假人數自2023年8月以來破萬後，包括8月1萬1201人、10月1萬0869，到去年12月9,764人，今年農曆年後，無薪假人數開始逐月減少，一路下修至3月7,746人、4月底6,204人，皆呈現穩定下降趨勢，顯示整體製造業正逐步回穩中。

在上一期5月1日公布的無薪假統計，實施單位269家，人數6,204人，又較前期減少181人。主因為一家金屬製造業減少170多人，因產能增加，提前停止實施無薪假。包括工具機、汽機車零組件等近期也都有提前停止實施的現象。

勞動部官員說明，疫情後，航空業、餐飲業及支援服務業等無薪假陸續停止實施，製造業為無薪假實施主要行業，主要占八至九成。觀察下來，近2個月製造業訂單增加、市場需求回溫，研判新一期應不會大幅度實施減班休息。

官員認為，新一期無薪假統計，應能維持緩步下降趨勢，進入第二季之後會再更加明朗，整體能夠保持樂觀狀況，人數應在趨勢之間上下調整，不過也有少部分廠商因營運問題或是個別接單狀況，才會有相關影響，而非整體產業訊號。