中俄關係升溫 傳習普會15日登場

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俄羅斯總統普丁5月7日就職展開第五屆任期後，傳15日將到中國展開為期兩天的訪問，並與中國國家主席習近平見面。據悉，兩人本次會晤可能討論的議題，包括增加兩國貿易額等經濟金融議題，以及全球與區域安全問題。

俄羅斯總統助理鄂夏柯夫在普丁就任新一任總統後宣布，本屆總統任期內的首訪國家是中國。鄂夏柯夫先前曾表示，普丁這趟中國之行屬於國是訪問。但中國外交部8日表示，中方對普丁就職表示祝賀，但關於普丁訪中的具體問題，目前中方沒有可以公布的訊息。

2022年2月，俄羅斯對烏克蘭發動戰爭之後，中俄關係更受到各界關注，因俄烏戰爭開打前幾天，普丁訪問中國，習近平宣布了雙方「無上限」的夥伴關係。

從俄烏戰爭開打以來，不僅頻頻傳出中國出手幫助俄羅斯撐過歐美的經濟制裁，兩國元首也多次相互拜訪。去年3月，習近平赴莫斯科國是訪問，造訪克宮會晤普丁，同年10月，普丁無視國際刑事法院以戰爭罪嫌發出的逮捕令，到北京出席「一帶一路」高峰論壇，並與習近平舉行會談。

從經貿角度看，西方國家一直認為中國在援助俄羅斯入侵烏克蘭。美國最近一項評估結論是，中國向俄羅斯提供用於製造武器的重要零件，例如工具機和微電子產品。且兩國的貿易額不斷增加，去年，中俄貿易額達到創紀錄的2,400億美元。

值得注意的是，普丁此次到訪，恰逢習近平剛結束歐洲之行。習近平6日與法國總統馬克宏，以及歐盟執委會主席范德賴恩會面後，范德賴恩表示，希望中國充分發揮對俄羅斯的影響力，結束俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。

習近平則強調，中國既不是危機的製造者，也不是當事人、參與者，但中方沒有隔岸觀火，是一直在為實現和平發揮積極作用。中方支持為烏克蘭問題開啟第三輪穿梭斡旋，呼籲各方重啟接觸對話，支持適時召開國際和會，公平討論所有的和平方案。

本次「習普會」，習近平是否能正如他所說「為實現和平發揮積極作用」，各界都在關注。