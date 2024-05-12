15檔三多助攻 帶頭衝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

15檔三多匯聚股

台股重啟攻勢，激勵指數向上挺進，於520新總統就職前蓄力挑戰歷史高點。投資專家指出，短線資金延續輪動態勢，建議聚焦周成交量放大、法人連續買超，以及股價站穩月線之上的三多匯聚股，包括億光、達方等15檔，股價偏多表態機率大。

統一投顧董事長黎方國表示，美國聯準會（Fed）雖宣布維持利率不變，但美國4月非農數據降溫，讓市場重燃今年降息二次預期，美國10年公債殖利率回落至4.5％以下，有利股市評價走升。而近期台股在類股輪動下緩步盤堅，指數站穩所有均線之上，技術面維持多頭架構，法人回補力道為關注焦點。

進一步篩選符合「周成交量放大」、「三大法人連續增持超過4個交易日，期間買超逾千張」、「股價站穩月線之上」三項條件的上市櫃個股，共有億光、達方、冠德、南寶、復盛應用、振曜、百和、萬海、元大金、兆豐金、志強-KY、興農、華碩、寶成、聯發科等15檔脫穎而出，有望展現上攻力道。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，航運股在萬海釋出正向財報後，全面上演攻高行情，除了低基期補漲之外，預期後續將持續反映運價上漲題材，同時法人認錯回補所帶來的籌碼面利多，也是推升股價重要關鍵之一。

億光近期獲得外資及投信買盤青睞，截至5月10日，已連續16個交易日增加持股，期間買超16,632張，挾帶法人進場力挺氣勢，推升億光第二季以來股價波段漲幅超過2成。

法人指出，振曜為Kobo獨家組裝供應商，受惠Kobo彩色電子書預購優於預期，今、明年出貨量可望上修，且Kobo彩色電子書閱讀器產品平均售價較黑白款高出25％～30％，毛利率提升較電子紙明顯。預計對振曜營收貢獻，將自5月開始較為顯著。

另外，金控受惠前4月獲利豐收，激勵買盤大舉敲進，其中，元大金、兆豐金除了搭上成長順風車之外，市場猜測的高息ETF最新換股名單也都榜上有名，就三大法人進出動向來看，皆為連六個交易日買超，且期間加碼達2萬張以上，展現偏多氣勢。

（相關新聞見A3）