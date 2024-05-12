道瓊連八漲 本周聚焦CPI、PPI

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近一年道瓊工業指數走勢

企業財報持續支撐美股上揚，截至10日美股收盤，道瓊工業指數連續8個交易日上漲，周線創下去年12月中以來最大漲幅。其中，台積電4月份營收亮眼，激勵其ADR改寫新高紀錄。本周市場聚焦重要通膨數據PPI與CPI，攸關美國貨幣政策前景和牽動美股走勢。

道瓊工業10日上漲125點或0.3％，收在39,512.84點；標普500上升0.2％，報5,222.68點，那斯達克微跌0.03％，報16,340.87點。費城半導體指數揚升逾1％。

美股三大指數周線連袂收高，道指全周勁升2.2％，寫去年12月中以來最大周線漲幅，並連4周收紅。標指與那指周線分別收高1.9％與1.1％，周線雙雙連3紅。

個股部分，台積電4月份營收年增近60％，帶動10日ADR收盤大漲4.5％，報149.26美元，改寫歷史新高紀錄。輝達同步揚升1.3％。

在美元指數方面，通膨預期升溫給予美元支撐，美元指數重拾動能，10日升破105大關，終場上升0.1％收在105.31。周線收高0.3％，一掃過去兩周頹勢。

美股財報季已進入尾聲，市場焦點重回經濟數據，本周美國將公布重要通膨和零售數據。4月生產者物價指數（PPI）14日出爐，市場預期月增0.2％，與前月持平。

15日公布4月核心消費者物價指數（CPI），市場預期年增3.6％，低於3月年增3.8％，將寫3年多來新低。4月零售銷售同日出爐，預期月增0.4％，較3月的月增0.7％放緩。另10日公布的5月密大消費者信心指數初值由4月的77.2陡降至67.4，創6個月新低，並寫下2021年8月來最大單月跌勢。此外，短期和長期通膨預期雙雙上揚。

今年來美通膨降溫遲緩，貨幣立場偏鷹。在聯邦公開市場委員會（FOMC）有永久投票權的聯準會理事鮑曼（Michelle Bowman）表示，現階段預期今年不會降息，此為近期首位直接排除今年降息可能性的聯準會官員。（相關新聞見A3）