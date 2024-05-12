拜登開鍘 中國電動車關稅擬升至100％

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近年中國汽車出口情況變化

美國總統拜登2022年啟動川普時代對中國的關稅措施評估，最快14日公布結果。美方除了將大幅維持現有關稅，電動車、電池和太陽能等戰略產業都會被列入加徵關稅名單，尤其電動車關稅將大幅調升3倍至100％，加稅領域還包括中國醫療器械。是否掀起新一輪的貿易戰，引發市場關注。

綜合外媒11日報導，消息人士表示，拜登政府本次將對中國加徵具有針對性的新關稅，涉及電動車、半導體、電池和太陽能等關鍵領域，尤其對電動車徵收的關稅將升至100％，其他中國進口車輛也須再加增繳付2.5％關稅。由於在美國缺乏製造工廠，中國車企需透過海運將產品運至北美，若再逢高額關稅，將無利可圖。

稍早前，美國4月剛宣布對中國鋼鋁徵收3倍關稅。由於中國電動車崛起引發歐美汽車界焦慮，近日歐盟表示，今年暑假前將對中國電動車課徵15％～30％關稅，但當地業界批評，以中國車企低廉成本及供應鏈強大的議價能力，關稅應課徵到50％以上才具嚇阻力。

其實，美國雖對中國電動車進逼國門擺出陣仗，但據陸媒CNMO資料顯示，2017年中美貿易戰爆發前，中國汽車全年出口106萬輛，前三位為伊朗、美國（21.5萬輛）、日本，此後隨著中美關係惡化與國際地緣政治衝突，2023年中國汽車出口522萬輛，前三位為俄羅斯、墨西哥、比利時，美國則跌落至第14位，全年僅自中國進口7.5萬輛。

另據路透報導，美方加稅領域還包括醫療器械，將對注射器、個人防護裝備等中國製造的醫療器械徵收新關稅。報導指出，當年新冠疫情暴露出美國缺乏從防護服、口罩到呼吸機等關鍵醫療設備的生產，迫使美國向中國尋求協助。據美國官方數據，美國從中國進口的注射器在2021年達3.48億美元高峰，但2023年已下降到約1.67億美元。

市場擔憂，美方關稅措施或會招致中國報復，從而影響全球經貿。川普在總統任期內曾對中國徵收廣泛關稅，引發美中關稅戰。