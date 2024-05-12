廣達法說 關注AI、車載布局

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電子代工大廠廣達將在15日召開第一季法說會。隨著今年AI伺服器需求依舊暢旺，加上AI加速器滲透終端裝置，AI PC、AI手機紛紛亮相，成為科技產業熱門焦點；另外，電動車產業今年遭遇逆風，而車用產品也是廣達重要的營運動能之一。廣達於AI領域、車載產品的布局進度，將是本次法說會最受關注的重點。

廣達日前舉辦36周年慶家庭日活動，董事長林百里強調，廣達的文化就是超前、精準和韌性，這是廣達優勢，也是成長的原動力；他同時指出，AI就像磁浮列車，以時速600公里不斷向前衝刺，是一個快者恆快的遊戲規則。

林百里也透露，廣達AI布局時主要聚焦在智慧移動、智慧製造和智慧醫療三個子項目上。在智慧移動方面，隨著油車、電動車持續追求創新的人機介面，廣達將持續致力推進交通系統的智能化、效率化和環保化，將擅長的高速運算研發能力，應用在新一代的自動駕駛中央電腦與區域控制系統之中，助客戶融合AI與感測器技術，提高駕駛安全和便利性。

智慧醫療方面，廣達將繼續研發提升醫療品質協作應用工具、促進醫療資源可及性的智慧解決方案，同時將遠距醫療、智慧健康監測與其周邊醫材結合AI技術，提供更精準的智慧醫療診斷和治療方案。

至於智慧製造，林百里表示，廣達將以在無線通訊、雲端運算與生成式AI之布局為後盾，發展智慧製造的新應用。